Şovun sonu emniyette bitti! 'Vanlı Kara Haydar'dan sonra o da gözaltına alındı

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme olan Ali Haydar Kurum için harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve tepki çeken görüntüler hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Ali Haydar Kurum Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlattı.

Ali Haydar Kurum, Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla işlem yapıldı.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Savcılık, görüntü içeriğinde yer alan ifadeler ve eylemler sebebiyle Kurum hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkardı.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin Ümraniye’deki adresine operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Ali Haydar Kurum, emniyet müdürlüğüne götürüldü.