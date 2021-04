Size kötü bir haberim var!

Mübarek Ramazan’ın rahmetine, bereketine ve nasip olursa mağfiretine kavuşturan Rab’bime şükürler olsun!..

“Şükür en büyük ahlaki erdemdir.” demişti bir kıymet ehli.

Her ömür, kendi şahitliği kadar nasip olan Ramazanların kıymetini ne kadar bilmiştir, hesabımıza düştüğü kadarını düşünelim. Her ramazan bereketiyle gelir. Her ramazan nasip olan ömre ve verilen nimetlere şükre vesiledir.

Ağzımızda “don” olmadan nefes alabilmenin ne büyük nimet olduğunu son iki yılda ancak anlayabildik!

Bilerek maske demedim!..

Edep yerlerimizi kapatmak için giydiğimiz donlara benzer maskelerle yaşamak zorunda kalışımızın sebebi yüce Allah'ın ağzınız da aslında edep yerinizdir ikazı olabilir mi acaba?

Ağız!..

Ne çok edepsizliğin çıktığı birer çöplüğe dönebiliyor!..

Neyse, savruldum gidiyorum! Meseleye dönelim…

Efendim bazı hassas Müslüman kardeşlerime kötü bir haberim var:

“Maalesef bu sene de sakız çiğnemek orucu bozuyor!”

Hakkınızı helal edin lütfen. Vallahi benim hiçbir suçum yok!

Umarım verdiğim bu haber, geçen sene “Beyin kanaması geçirmek orucu bozar mı?” diye soran kardeşimizde bir travma oluşturmaz da beyin kanaması geçirmez!

Bu vebalin altından kalkamam!

Hayır, yani, kardeşimizin kanama riski taşımayan beyninden tedirgin olduğumdan değil de orucu falan bozulur diye!

Madem bugün felaket tellallığım üzerimde, bazı azgın kardeşlerimize de kötü bir haberim var:

“Helalinizle cilveleşmek bu sene de orucu bozuyor!”

..!

Hoooo, hoooo! Dağılmayalım lütfen!

“Ya helalimiz olmayanla?” diye soranın kalbini kırarım, ona göre! Zira bazı Ramazanlarda Nihat Hatipoğlu Hocamıza bu türden imalarda bulunan fırsatçı zaniler oluyor; zinaya fetva arayanlar, samimi arkadaşlarımızın arasına kaynamasın!

Ramazan davulcuları istediği yöreden çalabilir. Araştırdım, orucun sıhhatini bozmadığı gibi Ramazan kültürüne de aykırı değil.

*****

Sevgili okur,

Kimseyi küçük görme, dalga geçme gibi bir niyetim yok. Olmaz, olamaz da…

Her ramazan ayı geldiğinde hocalara yöneltilen sorular dalga geçme malzemesi oluyor.

Peki, neden böyle?

Peki, İslam beldelerinin hali neden içler acısı?

Bulmak isteyene hikmet çoktur elbet ama Kamer Suresi 17. Ayet meseleyi özetliyor aslında:

“Andolsunki Kur-an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?”

“Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz?” diye devam eden sayısız ayeti hatırlatmıyorum bile!

Bin yıldır birileri “siz anlamazsınız!” diyor. Bin yıldır “biz anlamayız” diyoruz…

Allah (cc.) yemin ederek Kur-an’ı düşünelim diye kolaylaştırdığını söylüyor.

Siz anlamazsınız, biz anlarız diyenlerin anlattıkları din de..!

Neyse!..

*****

Kur-an üzre düşünmek lazım dediğim için taşlanma seanslarım başladığına göre meseleyi Cuma hutbesi kıvamından çıkartalım!

Bu sene Allah nasip ederse dikkatler gazeteci Şaban Sevinç Hoca Efendi hazretlerinde olacak!

Pandemi nedeniyle Ramazan ertelensin dediğinden beri Şaban Hoca’nın müşterisi arttı. Bakmayın bazılarının kendisine tepki gösterdiğine. Acaba Şaban Hocamız Ramazan’ı kışın ortasına falan sabitler mi diye çok talep geldiğini biliyorum!

Hadi inşallah. Yaparsa Şaban Hoca Efendi yapar!

*****

Siz her Ramazan, ekranlarda hocalara saçma sapan sorular soranlarla dalga geçen sözde aydın kesime bakmayın. Onların da durumu çok farklı değil aslında.

19. yüzyıldan itibaren bu topraklarda aydın kesim hızla toplumdan uzaklaştı.

Mesele inanmak/inanmamak veya nasıl yaşadığınız değil. İnsan içinden çıktığı topluma bu kadar mı “yabancı” olur, dediğiniz anlardan/kişilerden bahsediyorum.

Her sene sakız çiğnemek orucu bozar mı diye soranla bu sene Ramazan ertelensin diyen aynı kalibrenin insanlarıdır. İftar sofrasında likör yok mu diye soran siyasetçileri de gördük!

Biri düşünmez, diğeri yabancısıdır…

*****

Hep kötü haberler verecek değilim ya! Bir tane de iyi haber vereyim…

Efendim, düşünmek orucu bozar mı diye soranlar olmuştu zamanın birinde!

Bozmaz!

Zaten düşünemeyene oruç farz da değildir!