Cumhurbaşkanı adaylarını gördünüz mü, hepsi birbirinden orijinal!

Anket şirketlerinden birisi vatandaşa “Cumhurbaşkanı adayı olarak siyaset dışından kimi görmek istersiniz?” diye bir soru sormuş.

Liste çok renkli:

“Ali Koç, İlker Başbuğ, Zülfü Livaneli, Ömer Lütfü Avşar, Haluk Levent, Cem Boyner, Haşim Kılıç, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil.”

Listeyi görünce ben de kendimce bir liste yapmaya karar verdim. İsterseniz adaylarımı ve gerekçelerini yazayım. Bakarsınız muhalefete bir katkım olur…

Ali Koç’un listede olması bir Fenerbahçeli olarak biraz kafamı karıştırdı.

Fenerbahçe’yi idare etmeye yeten Koç Holding’in kaynakları ülkeye yetmez! Zira en az iki sene ülkenin başına Damien Comolli gibi bir facia yaşatacağı kesin!

İlla da spor camiasından birisi olacaksa Fatih Terim niyetine, onun çok daha sempatik bir sürümü olan Hikmet Karaman olabilir!

Öyle hemen burun kıvırmayın bence! Düşünmekte fayda var…

İlker Başbuğ’un yerine aklımda Türker Ertürk var!..

Yok yok! Özür dilerim. Her ne olursa olsun Sayın Başbuğ böylesi bir hakareti hak etmiyor!

Anketçilerin listesindeki Ömer Lütfü Avşar’ın yerine aklıma aynı ayarda kimse gelmedi. Zira kafamda “hiç’e” uygun kimse yok!

Haluk Levent’e gelince…

Galiba Haluk Levent’in vergi borçları vardı. Aklımda öyle kalmış. Rahmetli olmasaydı Haluk’un yerine müzmin vergi borçlusu Gazanfer Özcan’ı düşünebilirdim ama Serdar ortaç veya Mehmet Ali Erbil de olabilir! Kumar hastalığını karıştırmayın şimdi! Hayır, Şeyma Subaşı ismini aday olarak önererek listedeki diğer adaylarımın şansını sıfıra indirmek istemiyorum!

Cem Boyner’e gelelim…

Onun yerine, AK Parti döneminde servetine servet katmasına rağmen tohumlarına işleyen kinden ötürü Tayyip devrilsin de ne olursa olsun diye düşünen çok para babası var da, hangisini aday göstersem diğerine ayıp olacak!

Bu sebepledir ki Cem Boyner listede kalmaya devam etsin…

Haşim Kılıç’ın yerine aslında aklımda Sami Selçuk var ama bir avuç seçkinci Marksist kırması liberalden başka geriye kalan vatandaş pek tanımaz! Severim kendisini. Allah var, iyi hukukçudur…

Listede Uğur Dündar da var. Olabilir mi? Neden olmasın!

Uğur Bey’in adaylığı konusunda bir önerim olacak ama Anayasa mümkün kılmıyor.

Mümkün olsa Uğur Dündar’ı tek olarak değil de bir paket halinde aday gösterirdim!

Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil!

Üçü bir aradayken çok komik oluyorlar!

Düşünsenize, üçü birden cumhurbaşkanı olmuş. Beraber bir konuda basın toplantısı yapıyorlar. Müjdat bir espri yapıyor. Kimse anlamayınca Dündar dinleyenleri bir baş hareketiyle uyarıyor ve dinleyen kitle hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diye slogan atıyor!

Sizce de renkli bir cumhurbaşkanı paketi olmaz mı?

Yılmaz’ı Uğur Dündar’ın paketinde aday gösterdim ama anket şirketinin listesinde adı olduğu için ayrıyeten değerlendirmek istiyorum…

Yılmaz Özdil’in yerine ondan daha terbiyesiz bir adayım var!

Merdan Yanardağ.

Merdan’ı neden mi aday gösterdim?

Hokus pokus yöntemiyle Tele 1 denen nefretin kanalını kurup finansını sağlayacak hüner olduğuna göre çok rahat ülkemize ekonomik kaynaklar bulabilir.

Ayrıca Merdan’ın takdir ettiğim çok önemli bir özelliği var.

Asla yalan söylemez! Bu ülkenin milli ve manevi ne kadar değeri varsa saklamadan hakaret eder!

Evet, evet. Merdan aklıma yattı!

Zülfü Livaneli ismi her zaman bu tür listelerde çıkar. Bu sefer de ankette ismi çıkmış.

Livaneli’nin yerine aklımda bir isim var. Eğer Livaneli “detone” kotasından listeye girmişse onun yerine adayım Ajdar!

Hakkını yemeyelim, en az Ajdar da Livaneli kadar detone!

Yok eğer Livaneli besteleri sebebiyle listeye girmişse, yerine kimi koyardım diye düşünmem lazım.

Listem bitti. Umarım beğenmişsinizdir…

Bu liste arayışlarına Türk siyasal tarihinde “Tayyip çaresizliği!” deniyor!

Çünkü 19 yıldır Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta sabit, sadece karşısındaki mağdurlar değişiyor!

İşte bu mağdur arayışları için yapılan aday listelerine de dediğim gibi Türk siyasal tarihinde “Tayyip çaresizliği!” deniyor!

Acı olan ne, biliyor musunuz?

Benim listemdeki kişilerin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimalinden daha fazla!

Ve bu duruma yıllardır hiçbir CHP’li gülemiyor!

Ama bize serbest. Gülüp dağılabiliriz!