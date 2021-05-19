Kemal Kılıçdaroğlu efsanesi beni ağlattı!

140 Journos’un “cehape zihniyeti” isimli videosunu izlediniz mi?

İzlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir kahramanlık hikâyesini çok duygulu anlatmışlar!

140 Journos ekibini tebrik ederim. Aferin çocuklar!..

“Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?” tartışmasının yapıldığı günlere denk gelen(!) muhteşem bir PR çalışması olmuş diyecek kadar insafsız değilim. Tamamen tesadüf olmuş.

Hatta ne tesadüfü, kutlu bir hikâye anlatıldığına göre ancak ve ancak tevafuk olabilir!

140 Journos, Türk siyasal tarihine altın harflerle geçmeyi hak eden bir genel başkanlık performansını harika anlatmış!

Allah var, CHP sosyal medyayı iyi kullanmaya başladı. AK Parti bu konuda çok eksik.

Gerçi AK Parti bir başarı hikâyesi anlatmak istese ne anlatacak ki!

Ortada hiçbir şey yok!

Ama Kemal Bey öyle mi, dizi çekseniz en az on sezon sürer!

Nasıl mı?

Anlatayım efendim…

Kemal Bey 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP’nin genel başkanı oldu.

Bu tarihi hiç unutmayınız. O gün Türk siyasal tarihinin miladıdır! Büyük bir destanın yazılacağı günün başlangıcıdır!

Son on yılını gözyaşlarıyla izlediğimiz Kemal Bey,…

12 Haziran 2011 genel seçimlerini kaybetti.

İlk seçimiydi ama seçmen kendisindeki cevheri görmüştü!

30 Mart 2014 yerel seçimlerini kaybetti.

Mesele kaybetmek değildi. Mesele kaybederken gönülleri fethetmekti! Fethetti…

10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti.

Asla kaybetmek değildi. Zira cumhurbaşkanı adayı olmaya tenezzül bile etmemişti! Seçim bitene kadar seçmen “Ekmeleddin” ismini ezberleyemediyse Kemal Bey ne yapsın?

7 Haziran 2015 genel seçimlerini kaybetti.

Hükümetin kurulmasını engellemişti. Bu apaçık bir zaferdi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerini kaybetti.

Artık AK Partililerin dizleri titremeye başlamıştı! Kazanacağı günler yakındı.

16 Nisan 2017 referandumunu kaybetti.

Daha büyük zaferlerin tohumları atılıyordu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerini kaybetti.

Buna bir şey bulamadım!

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.

Aday dahi olmadı. Gel Muharrem diye güvendiği dağlara %30 kar yağdı! Bence Kemal Bey’in hiç suçu yok!

31 Mart 2019 yerel seçimlerini kaybetti.

Ama Ekrem’i keşfetti. Dostları genişledi. Artık güneşli günler yakındı. Motorları maviliklere sürecekti…

Çünkü her seferinde yenilgi yenilgi büyüyen bir hesap uzmanı vardı! Sırların sırrına ermek için onda bir anahtar vardı!

İşte ben “cehape zihniyeti” videosunu bu duygularla, ağlayarak izledim!

Ve ben Kemal Bey’e CHP’nin başında sağlıklı, sıhhatli, çok uzun yıllar daha devam edecek bir genel başkanlık kariyeri dilerim!

Allah tırnağını taşa değdirmesin!

Amin!

Allah parti içi muhaliflere fırsat vermesin!

Amin!

Allah onu dostlarından ayırmasın!

Amin!

Allah ona HDP’lileri bakan yapmayı nasip etsin!

Aa!.....

Neyse.

Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Rabbim ona aday olmayı nasip etsin!

………!

Galiba buna amin desem de!..

Amaaaan, ben amin diyeyim de artık gerisi Rab`bin takdiri!