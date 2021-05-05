Kılıçdaroğlu’na yapılanlar artık ayıp olmaya başladı!

Zaman zaman muhalefete muhalefet etmekle eleştiriliyorum. El hak, eleştirenler haklılar.

Dünyanın her yerinde icranın başında olanlar eleştirilir. Bu basit gerçekten hareketle bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bir haksızlığı konu edineceğim.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Bey CHP’nin kanalında bir programa konuk oldu. 15 Temmuz akşamı havalimanından kontrollü bir şekilde kaçışıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Kemal Bey kendisine yöneltilen soruyu şöyle cevaplandırdı:

-Zırhlı aracın yanından yürüyerek geçişiniz eleştiriliyor da... Niye çıkıp üzerine fotoğraf çekmediniz?

-Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?

Sen misin bu sözleri söyleyen?

Günlerdir iktidara yakın medya Kemal Bey’i linç ediyor.

Ayıptır, günahtır!

Tamam, Kemal Bey’i her konuda eleştirelim,

Tamam, simitçisi, tesisatçısı, muhtarı, ev hanımı, öğretmeni, öğrencisi, nalbantı vs. bile kendisini darbenin muhatabı sayıp sokağa çıkarken Kemal Bey neden kontrollü bir şekilde kaçıp güvenli bir eve sığındı diye eleştirelim,

Tamam, darbeciler yanından geçen ana muhalefetin liderine neden iltimas geçti diye sorgulayalım,

Tamam, hangi saikle veya telkinle darbeye “kontrollü darbe” dedi diye sorgulayalım,

Yani Kemal Bey’e her soruyu soralım ve her türlü eleştiriyi dile getirelim…

Ama sorduğu samimi soruya da bir cevap verelim!

Hani “Ben geçtim, O da geçseydi. Neden geçmedi?” diye soruyor ya…

Kemal Bey’in bile anlayacağı basitlikte cevap vermemiz gerekiyor!

Müsaadenizle ben cevap vermek istiyorum. Kemal Bey, lütfen tane tane okuyunuz ki anlayabilesiniz:

“Sayın

Kılıçdaroğlu,

O

Gün,

Yani

Hain

Darbe

Günü,

Eğer

Recep

Tayyip

Erdoğan

Darbecilerin

Yanından

Geçmeye

Kalksaydı

FETÖ’nün

İtleri

O’nu

Öldürürlerdi!

Ki,

Kaldığı

Otelde

O’nu

Öldürmeye

Gitmişlerdi!”

Böyle tane tene izah ettiniz de Kemal Bey itiraz mı etti?

Ondan sonra da kalkıp adama kızıyoruz!

Sorduğu soruya doğru düzgün cevap veren çıkmayınca Kemal Bey de haklı olarak düşünüyor, ben güzel güzel, elimi kolumu sallayıp, ıslık çalarak darbecilerin yanından geçtim, gittim, Erdoğan neden darbecilerin yanından geçmedi ki!

Bir hayırsever bu yazıyı kendisine okusun, bakın bir daha böyle cevaplar veriyor mu?

Anlamaması mümkün değil!

……………………………!

Anlamıştır değil mi?

Anlamıştır, anlamıştır!..

Korkutmayın beni!

Acaba “kontrollü” bir şekilde bir daha mı anlatsam!