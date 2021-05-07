Ekrem İmamoğlu’nu uzaylılar kaçıracakmış!

Memleketin siyasi meseleleri artık kara mizaha dram tadı vermeye başladı!

Ekrem İmamoğlu diye bir vakamız var!

Gün geliyor, suikasta uğrayacağı iddia ediliyor,

Gün geliyor, güya muhterem yıpransın diye Ak Partililer komplo kurup otobüse doluşuyorlar ki koronadaki artışın sebebi gibi gösterilsin,

Gün geliyor, elini beline bağladı diye Fatih’e saygısızlıktan hakkında soruşturma başlatıldığı yaygarası kopartılıyor…

Ve bir türlü Ekrem İmamoğlu’nun aslında iyi bir başkan olup olmadığını hiç kimse konuşmuyor.

İşin en acı tarafı da Ak Parti’yi destekleyen medya bu komik tuzağa balıklama atlıyor!

Tamam, Ak Parti İstanbul’u neden kaybettiğini düşünsün, özeleştirisini de yapsın,

Tamam, Ak Parti yine, yeniden İstanbul’da gönülleri nasıl fethederim diye kafa yorsun…

Hiç itirazım yok.

Ancak, medya da yerel seçimlerde yaptığı hatayı artık görsün.

Yerel seçimlerde medya hiçbir şey yapmasaydı, sadece sussaydı; basit, sıradan seçim haberleri yapsaydı bugün İstanbul’un belediye başkanı Binali Yıldırım’dı.

Bugün sanki aynı filmin tekrarını izliyoruz.

Ekrem İmamoğlu şunu yaptı,

Ekrem İmamoğlu şunu söyledi,

Ekrem İmamoğlu,

Ekrem İmamoğlu,

Ekrem İmamoğlu…

Sonuç:

“Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?”

Vallahi olmazsa ayıp eder!

Dedim ya, Ekrem İmamoğlu’nun iyi mi yoksa kötü mü başkanlık yaptığını memlekette konuşan yok.

Reklamcılığın ana kaidesi çok tekrar yapmak değil midir?

Konular değişiyor ama başrol hep aynı:

“Ekrem İmamoğlu!”

Eskiden mağdur olmanın bir şerefi vardı! İmamoğlu’nun mağdur olduğu iddia edilen son tartışma konusuna bakar mısınız?

Yemin ederim ekranlara bakınca çıldırıyorum! Saatlerce Ekrem İmamoğlu Fatih’in türbesinde elini belinde bağlamışmışı tartışıyorlar:

“-Kendi kendisini ihbar ettirmiş olabilir.

-Yahu hangi kanunun hangi maddesinde eli belde bağlamak suç diye yazıyor?

-CİMER’den yazı geldiği için mecburen ön soruşturma başlatmışlar.

-Savcı resen takipsizlik veremez miydi?”

Tabi tüm bu lakırdıların arasında binlerce kez aynı isim tekrar ediliyor:

“Ekrem İmamoğlu!”

Aynı isim beyninizin en ücra köşesine işliyor. Sürekli aynı isim tekrar ediliyor…

AK Parti CHP’nin yalanları için bir çizgi film hazırlamış. Keşke AK Parti bir çizgi film de “Muhaliflerin reklamına nasıl aracı olunmaz?” konusun da hazırlasa!

Yazıyı buraya kadar okuma lütfunu gösteren sevgili okur,

Belki başlığımı abartılı buldunuz. Ama düşünün, birileri çıkıp “Ekrem İmamoğlu’nu uzaylılar kaçıracakmış!” dese…

Kim bilir, bunun saçmalığı için kaç program yaparlar!

“-Böyle saçma şey mi olur canım! Uzaylılar kaçırsa bile bu bize işte tek adam rejiminin nelere mal olduğunu gösterir!

-Allah aşkına uzaylıları böyle kötü göstermeyelim. Uzaylı da olsa insan insandır!

-Uzaylılar laik mi?

-Biz iktidara geldiğimizde uzaylılar kimseyi kaçıramayacak ve ben Erdoğan’ı vatana ihanetten yargılayacağım!

-Uzaylılara iftira atıyorlar. Onlar sadece bir uğrayıp 128 milyar dolar nerde diye sormuş! Kaynım söyledi!

-O uzaylılara söyleyin, Ekrem Başkan’ı kaçırırlarsa sonları Menderes gibi olur!..”

Yazdığım mizansene ister komik deyin, ister saçma…

Ama önce memleketimden insan manzaraları gözünüzün önüne gelsin, sonra tekrar düşünün…

…………………………….!

Haklı olduğumu biliyordum!