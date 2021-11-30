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Sivas'ta İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı yaşamını yitirdi

Sivas'ta İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı yaşamını yitirdi

SİVAS'ta İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 5 kişi kazada yaralandı. Açıl'ın yaşamını yitirdiği bildirildi

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanının içerisinde bulunduğu araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.  Durumu ağır olan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı. Gelen son haberlere göre Murat Açıl hastanede kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, İmranlı’ya 10 kilometre kala iki aracın çarpışmasıyla trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

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