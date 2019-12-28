HABER /  YEREL

Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde seferler bir süre yapılamadı.

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında Türk mühendisler de var
Arda Turan'la Fatih Terim bir araya geldi! Tarabya'da sürpriz buluşma
Dünya basını yerli otomobili övdü: Tesla'ya rakip oldu
2020'de trafik cezaları tuzlandı! Zam sonrası hangi ihlale kaç para ceza kesilecek?
Isparta'da korkunç olay anne-babası çocuklarını darbedip sokağa attı
ÖNCEKİ HABERLER
Karın şişliği neden olur divertikül hastalığı sebebi olabilir!
Apple'ın açığını buldu 'teşekkür e-mail'i aldı
Günde 4 fincan kahve içerseniz...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi
Bursa'da bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi
2020 AGİ tablosu evli ve eşi çalışan 4 çocuklu kaç para alacak?
Yorumlar