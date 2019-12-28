Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada ''Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

''Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız''

Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada Selçuk, ''Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.



''Kolaylaştırıcı olarak masada bulunuyoruz''

Selçuk "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi" açıklamalarında bulundu.