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Dünya basını yerli otomobili övdü: Tesla'ya rakip oldu

Dün düzenlenen büyük bir etkinlik ile beğeniye sunulan yerli otomobil, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Tasarımı ve teknik kabiliyetleri ile dün düzenlenen lansmandan bu yana dillerden düşmeyen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Türk medyası tarafından ilgiyle karşılandı.

Sosyal medyada da ilgi gören otomobil hakkında kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

"Türkiye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı"
Dünya basınının da ilgisini çeken otomobil hakkında Reuters haber ajansı haberi "Türkiye ilk yerli otomobilinin tanıtımını yaptı" başlığıyla duyurdu.

Tesla'ya rakip oldu
İngiliz Daily Mail ise Türkiye'nin otomobilinin ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak görüldüğünün altını çizdi.

"Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı"
El Cezire ise haberinde, "Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil
Bloomberg ise, "Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı" başlığıyla haberini duyurdu.

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