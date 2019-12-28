Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında Türk mühendisler de var

Dünyayı sarsan terör saldırısı haberi Somali'nin başkenti Mogadişu'dan geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında Türk mühendisler de yer alıyor.

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Somali Büyükelçisi: 2 Türk vatandaşımızı kaybettik

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, " terör saldırısında 80 ölünün olduğunu ve ölenler arasında 2 Türk vatandaşın yer aldığını açıkladı.

Türk vatandaşların orada mühendislik yaptıkları öğrenildi.

Ölüler arasında 4 Türk mühendisin olduğu iddiası

Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korkunç saldırıda ölenlerin arasında 4 Türk mühendisin de yer aldığının öne sürüldüğünü söyledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında yaşanan patlamada 4'ü Türk mühendis olmak üzere 90'dan fazla insanın hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Saldırının sonuçları çok ağır gözüküyor.

Saldırının faili olarak Eş-Şebab gösteriliyor. pic.twitter.com/jykj4eVlUs — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) December 28, 2019

17 polis hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında 17 polisin yanı sıra üniversite öğrencilerin de olduğu kaydedildi.

Türkiye'den uçak ambulansı talep edildi

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye'den yaralanan Türk vatandaşları için uçak ambulansı istediklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, alçak terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Türkiye olarak saldırıyı şiddetli bir şekilde lanetliyoruz' ifadelerini kullandı.