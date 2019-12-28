HABER /  DÜNYA

Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında Türk mühendisler de var

Dünyayı sarsan terör saldırısı haberi Somali'nin başkenti Mogadişu'dan geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında Türk mühendisler de yer alıyor.

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Somali Büyükelçisi: 2 Türk vatandaşımızı kaybettik

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, " terör saldırısında 80 ölünün olduğunu ve ölenler arasında 2 Türk vatandaşın yer aldığını açıkladı.

Türk vatandaşların orada mühendislik yaptıkları öğrenildi.

Ölüler arasında 4 Türk mühendisin olduğu iddiası

Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korkunç saldırıda ölenlerin arasında 4 Türk mühendisin de yer aldığının öne sürüldüğünü söyledi.

17 polis hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında 17 polisin yanı sıra üniversite öğrencilerin de olduğu kaydedildi.

Türkiye'den uçak ambulansı talep edildi

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye'den yaralanan Türk vatandaşları için uçak ambulansı istediklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, alçak terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Türkiye olarak saldırıyı şiddetli bir şekilde lanetliyoruz' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan'la Fatih Terim bir araya geldi! Tarabya'da sürpriz buluşma
Dünya basını yerli otomobili övdü: Tesla'ya rakip oldu
2020'de trafik cezaları tuzlandı! Zam sonrası hangi ihlale kaç para ceza kesilecek?
Isparta'da korkunç olay anne-babası çocuklarını darbedip sokağa attı
Ronaldo'dan Galatasaray itirafı: O günü unutmuyorum
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de
Biberiyenin faydaları neler beyin sağlığını koruyor!
Depresyondan nasıl çıkarım diyenler için reçete
Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta
2020'nin trafik cezaları! Zam sonrası hangi ihlale kaç para ceza kesilecek?
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ödemesi netleşti kaç para?
Yorumlar 7 yorum