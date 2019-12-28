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Arda Turan'la Fatih Terim bir araya geldi! Tarabya'da sürpriz buluşma

Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi an meselesi olan Arda Turan, geçtiğimiz pazar günü Fatih Terim'in misafiri oldu.

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir görüşme meydana geldi. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Arda Turan kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 3-4 saat sürdü
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in Tarabya'da bulunan evinde gerçekleşen kahvaltıya Arda Turan ailesiyle birlikte katıldı. Görüşme yaklaşık 3-4 saat sürdü.

Transfer bitti şeklinde yorumlandı
Medipol Başakşehir ile artık antrenmanlara çıkmayan Arda Turan ile Terim arasında gerçekleşen bu görüşme transferin bittiği şeklinde yorumlandı.



Aradaki buzlar erimişti
EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

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