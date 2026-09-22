Sinan Burhan'dan olay Cemil Tugay kulisi! “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek”

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası partiden istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

SİNAN BURHAN’DAN ÇARPICI KULİS

Cemil Tugay hakkında çarpıcı bir kulis bilgisini tv100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan aktardı.

Sinan Burhan’ın aktardığı bilgiler şöyle oldu:

KANAATİM AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ YÖNÜNDE

Şahsi kanaatim Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde.

Ama bunun dışında bir bilgi vereyim…

“CUMHURBAŞKANIMIZ CEMİL TUGAY İLE BİR ARAYA GELECEK”

Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, Cemil Tugay ile İzmir’in sorunları ile ilgili bir araya gelecek. Cemil Tugay’ın, İzmir’in metro, körfez, Karabağlar, kentsel dönüşüm gibi sorunlar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek isteyeceğini biliyorum.

Bunun siyasi bir anlamı var mıdır, yok mudur… Onu ben bilemem…