Sinan Burhan'dan bomba kulis! 12 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemine başlamasına kısa süre kala, siyaset kulislerinde milletvekili transferleri yeniden gündeme geldi.

Siyasette parti değişikliği iddiaları gündemdeki yerini korurken gözler yeniden İzmir’e çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

AK PARTİ'YE 12 MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ İDDİASI

Sinan Burhan, farklı siyasi partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti’ye katılmasının gündemde olduğunu öne sürdü. Ancak olası katılımların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına bağlı olduğunu belirten Burhan, şu ifadeleri kullandı:

“Farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti’ye geçme durumu söz konusu. Burada önemli bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız herkese kapıyı açıp gelin demiyor. Bu 12 vekil de aynı şekilde geçme durumları onay gelirse var.”

"CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Burhan kulis bilgisinin detaylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yer verdi. Burhan Cemil Tugay'ın ve Çiğli'den Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.,

"ÇİĞLİ BELEDİYESİ DE GEÇEBİLİR"

Burhan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

TUGAY CEPHESİ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos’ta başka bir partiye geçmeyeceğini ve bağımsız kalacağını açıklamıştı. Daha önceki “9 Eylül’de geçecek” iddiası da danışmanı tarafından yalanlanmıştı.