Sinan Burhan'dan Ahmet Özer ve Ahmet Türk iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kararlılık mesajlarının ardından, sürecin devamına yönelik yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Sinan Burhan, TBMM’de terör örgütü üyeliği, ceza ertelemesi ve hasta mahkumlara yönelik adımların Mayıs ayından önce başlatılabileceğini belirtirken, “Ahmet Özer ve Ahmet Türk göreve iade edilebilir” iddiasıyla sürecin siyasi boyutuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye’ye ilişkin önemli mesajlar vermişti. “Terörsüz Türkiye’de 18 ay geride bıraktık. Biz bu yola bölgemizdeki oyunları bozmak için çıktık. Silahların tahakkümüne son vereceğiz” ifadelerine yer vermişti Erdoğan.

Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ise Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan tv100 yayınında önemli değerlendirmeler geldi.

Burhan önümüzdeki günlerde bazı belediye başkanlarının da göreve iadesinin gündemde olduğunu söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE DURACAK MI SORULARI SORULUYORDU”

Sinan Burhan’ın değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasının içerisindeki en önemli kısım Terörsüz Türkiye noktasındaki kısımdı. Uzun zamandır acaba süreç savsaklandı mı? Terör örgütü silah bırakmıyor gibi birtakım tartışmalar vardı.

DEM Partililerin çeşitli açıklamaları vardı sanki süreç duracak gibi. Muhalefet partilerinin buna benzer açıklamaları olmuştu.

“MAYIS AYINA GİRMEDEN YASAL SÜREÇ BAŞLAYABİLİR”

Ben Mayıs ayına girmeden önce bir yasal süreç başlayacağını ve bu sürecin yasalaşacağını söyleyebilirim. TBMM’nin çalışmaları neticesinde önemli adımlar atılacaktır. Peki ne olur bu çalışmalar?

1- Terör örgütü meselesi var, üyeliğin düşmesi yönünde bir yasal düzenleme olabilir.

2- Terör örgütünde silahlı eylemlere karışmış olanlar hakkında bir düzenleme olabilir. Bir ceza ertelemesinden bahsediliyor.

3- Hasta ve yaşlı mahkumlarla ilgili bir düzenleme bekleniyor.

“AHMET ÖZER ve AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLEBİLİR”

Hatta önümüzdeki günlerde bazı belediye başkanlarının göreve döneceğini bekleyebiliriz. Örneğin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’ Ahmet Türk’ün önümüzdeki günlerde göreve iade edilebileceğini de buradan ilk defa söylemiş olalım.