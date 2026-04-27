SAĞLIK

Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin

Rahim ağzı kanserinin baş sorumlusu HPV enfeksiyonu, sinsi ilerleyişiyle sadece kadınları değil erkekleri de tehdit ediyor. 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında hayati uyarılarda bulunan Medipol Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, günümüzde uygulanan 9'lu HPV aşılarının kansere karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığını vurgulayarak hayat kurtaran tarama ve aşılama takvimini açıkladı.

Modern tıbbın en büyük başarılarından biri olan aşılar, günümüzde bazı kanser türlerini tamamen önlenebilir hale getiriyor. Bunların başında ise rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) geliyor. Genellikle hiçbir belirti vermeden vücuda yerleşen bu virüs, erken önlem alınmadığında ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşılamanın kanserle mücadeledeki gücüne dikkat çekti.

SADECE RAHİM AĞZI KANSERİYLE SINIRLI DEĞİL

HPV’nin başta rahim ağzı kanseri olmak üzere, orofaringeal, penil ve anal kanserlerde de etkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Polat, “HPV’nin kansere yol açan 15 tipi var. Günümüzde kullanılan aşılar bu tiplerden 7’sine karşı koruma sağlıyor ve bu 7 tip, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ından sorumlu. Çoğu zaman belirti göstermeyen HPV ancak düzenli taramalar yapılırsa tespit edilebiliyor. 21 yaşından itibaren düzenli taramalar başlıyor. 25 yaşına kadar 3 yılda bir smear testi, 29 yaşına kadar yine 3 yılda bir smear ile devam ediyor. 29 yaşından sonra ise 5 yılda bir HPV testi ile birlikte smear yapılması gerekiyor. Ancak HPV pozitifliği saptanırsa takip protokolü değişebiliyor” diye konuştu.

AŞI 9’LU KORUMA SAĞLIYOR

HPV aşısının dünya genelinde 9’lu olarak bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Polat, aşılama şemalarını şöyle özetledi: “9-14 yaş arasında olanlara 0-6 ay aralıklarla 2 doz, 15 yaş ve sonrasında ise 0-2-6 ay olacak şekilde 3 doz aşı uygulanıyor. Aşının en yüksek koruyuculuğu cinsel aktivite başlamadan önce sağlanıyor ama ileri yaşlarda da koruyuculuğu devam ediyor.”

DÜZENLİ KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ

Her kadının cinsel aktiviteye başladıktan sonra mutlaka rahim ağzı ile ilgili düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Polat, “Doktorun önerdiği aralıklarla smear ve HPV testi yaptırmak büyük fayda sağlar. Aşı ve tarama birlikte uygulandığında rahim ağzı kanserinden korunmada çok güçlü bir kalkan oluşturur” ifadelerini kullandı.

