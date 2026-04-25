Barış Yarkadaş açıkladı: Gürsel Tekin ve Özgür Özel o gün ne konuştu?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürsel Tekin'i evinde ziyaret ettiğini öne sürdü. İddiaya göre Özel Tekin'e, "Ekrem Başkan'ın tutuklanacağını biliyoruz ama İBB'ye kayyum atanmayacak." dedi. Yarkadaş Özel'in İBB'ye kayyum atanmayacağını bildiği için insanları Saraçhane'ye topladığını ifade etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'deki Şimdi Konuşalım programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gürsel Tekin arasında İmamoğlu'nun tutuklandığı dönemde geçen diyaloğu paylaştı.

"Kamuoyu ilk kez duyacak belki de" diyen Yarkadaş, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Özel'in Tekin'i Çengelköy'deki evinde ziyaret ettiğini öne sürüp, "O zaman ilişkileri bozulmamıştı. Abi-kardeş ilişkileri devam ediyordu. Tekin Özel'e 'Nedir durum?' diye soruyor. Özel de 'Ekrem Başkan'ın tutuklanacağını biliyoruz ama İBB'ye kayyum atanmayacak' diyor. Gürsel Tekin'in Çengelköy'deki evinde... " ifadelerini kullandı.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Özel İBB'ye kayyum atanmayacağını biliyordu, ben de biliyordum. Yayına çıkacaktım, İBB'ye kayyum atanmayacak diyecektim... Sonra bir arkadaşımla sohbet ederken, 'Abi bence sen bu işe hiç karışma. Sen de ben de oraya kayyum atanmayacağını biliyoruz ama sen şimdi çıkıp 'İBB'ye kayyum atanmayacak' dersen, bunlar bütün partilileri oraya çağırdılar, 'Barış Yarkadaş oraya kimse gelmesin diye bunu uydurdu' derler. Gereksiz başın ağrımasın. Zaten kayyum atamayacaklar' dedi. Özgür Özel İBB'ye kayyum atanmayacağını bildiği için o insanları oraya topladı 'Buradan çıkmayacağız' dedi.