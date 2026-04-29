İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu onlarca araca çarparken kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freni patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

6 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Karşı şeride geçen tır gelen araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan 7 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bakan Kurum’un COP31’e yönelik uluslararası temasları sürüyor
Bakan Kurum’un COP31’e yönelik uluslararası temasları sürüyor
Medipol’de sinsi hastalığa büyük çözüm! 20 santimetre çapında kist çıkarıldı
Medipol’de sinsi hastalığa büyük çözüm! 20 santimetre çapında kist çıkarıldı
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle ünlenmişti! Celal Karatüre'nin son görüntüsü tartışma yarattı
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle ünlenmişti! Celal Karatüre'nin son görüntüsü tartışma yarattı
Medipol’de çareyi buldu! Tesadüfen fark edilen kanser, özel cerrahiyle temizlendi
Medipol’de çareyi buldu! Tesadüfen fark edilen kanser, özel cerrahiyle temizlendi
Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı
Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Barış Yarkadaş açıkladı: Gürsel Tekin ve Özgür Özel o gün ne konuştu?
Barış Yarkadaş açıkladı: Gürsel Tekin ve Özgür Özel o gün ne konuştu?
Emine Erdoğan'dan Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım