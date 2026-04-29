İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu onlarca araca çarparken kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freni patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Karşı şeride geçen tır gelen araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan 7 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.