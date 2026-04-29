Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği

Milli Muharip Uçak KAAN’a güç katacak 6 namlulu 20 mm top sistemi, SAHA 2026 Fuarı’nda sergilenerek ulaştığı aşamayı gözler önüne serecek

Milli Muharip Uçak KAAN'a güç katacak 6 namlulu 20 mm top sisteminin geldiği aşama SAHA 2026'da gözler önüne serilecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

Çok namlulu topları milli olarak üretmek için yola çıkan, 3 namlulu topu kullanıma sunan TR Mekatronik, ürün ve yeteneklerini SAHA 2026'da tanıtacak. Şirket, testleri süren 6 namlulu topu da fuara taşıyacak. 

Fuarda sergilenecek en önemli yeni ürünlerden biri olan 6 namlulu 20 mm top sistemi, tasarımdan üretime kadar tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor, elektronik ekipman tarafında dahi ihracat kısıtı oluşturmayacak bileşenler tercih ediliyor. Bu sayede sistem genelinde yüzde 95'in üzerinde yerlilik oranına ulaşılıyor. 

Sistem, TR Mekatronik'in orta kalibre silah sistemleri alanında ulaştığı mühendislik seviyesinin en somut göstergelerinden birini oluşturuyor. 6 namlulu 20 mm top sistemi, 3 namlulu sistemindeki birikim ve tecrübenin üzerine inşa edildi. 

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin kurulmasına 2018'de karar verildiğini ve 2019'da faaliyete geçtiğini söyledi. 

