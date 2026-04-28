SAĞLIK

Medipol’de çareyi buldu! Tesadüfen fark edilen kanser, özel cerrahiyle temizlendi

Hiçbir belirti vermeden ilerleyen ve beyne giden ana damara (şah damarı) yapışan tiroid kanseri metastazları, Ümit Bircan’a zor günler yaşattı. Başka merkezlerde felç kalma riski çok yüksek denilerek ameliyat edilmeyen Bircan, Medipol Sağlık Grubu’nda uygulanan ağız içi cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Bazen rutin kontroller veya tesadüfen çekilen filmler hayat kurtarabiliyor. Tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olan Ümit Bircan’ın kontrolleri sırasında, beyne giden ana damara yapışık halde iki gizli metastaz saptandı. Başvurduğu birçok hastaneden yüksek felç riski nedeniyle eli boş dönen Bircan’ın hayatı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan'ın cerrahi planlamasıyla değişti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla, riskli bölgedeki tümörler boyundan değil, ağız içinden girilerek başarıyla temizlendi.

AĞIZ İÇİNDEN RİSKİ DAHA DÜŞÜK YAKLAŞIM

Uygulanan yöntem hakkında önmeli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kandoğan, “Hastamız Temmuz ayında guatr kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. Sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde, ağız içi komşuluğunda, beyne giden damarlara çok yakın ve hatta karotis interna dediğimiz ana artere yapışık iki metastaz tespit ettik. Boyun yoluyla ulaşımın son derece zor ve riskli olacağını düşündüğümüz için ağız içerisinden bir cerrahi girişim planladık” dedi.

MR VE PET BULGULARI BİRBİRİNİ DOĞRULADI

Yapılan ileri görüntülemelerle risk netleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, “MR görüntüleri PET bulgularını destekledi. Metastazların arterle temas halinde olduğu görüldü. Bu nedenle riski azaltmak adına ağız içinden girişim tercih ettik ve operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şu an hastamız metastazlarından tamamen kurtuldu. İyileşme süreci gayet iyi ilerliyor, beslenmesi normal, herhangi bir nörolojik sorun yok. Elbette kanser hastalarında risk her zaman vardır. Tedavisi henüz tamamlanmadı, yakın takipteyiz. Süreç tamamlandığında normal hayatına devam edebilecek” ifadelerini kullandı.

“TESADÜFEN BULUNDU, HİÇ BELİRTİ VERMEDİ”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ümit Bircan, “Aslında bu hastalık bana hiçbir zaman belirti vermedi. Tiroid ameliyatı sırasında yapılan tetkiklerde PET çekiminde kritik bir noktada tek bir beze görüldü. Ameliyata girildiğinde ise iki tane olduğu ortaya çıktı. Üstelik hiçbir yerde görünmüyordu, tamamen gizliydi. Başka hastanelerde görüştüğüm üç farklı doktor bunun çok riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın mümkün olmadığını, felç kalma ihtimali bulunduğunu söyledi. O yüzden açıkçası bu ameliyata niyetim yoktu. Ama Tolga hocamız ‘ben hallederim’ dedi ve güvenerek Medipol’e geldim” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı
Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Barış Yarkadaş açıkladı: Gürsel Tekin ve Özgür Özel o gün ne konuştu?
Barış Yarkadaş açıkladı: Gürsel Tekin ve Özgür Özel o gün ne konuştu?
Emine Erdoğan'dan Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 52 kişiye gözaltı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 52 kişiye gözaltı
Medipol’den basit çözüm! Lazer göz cerrahisinde kişiye özel planlama ile kalıcı çözüm
Medipol’den basit çözüm! Lazer göz cerrahisinde kişiye özel planlama ile kalıcı çözüm
Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?
Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?
Murat Kurum’dan şehit ve gazi ailelerine konut müjdesi
Murat Kurum’dan şehit ve gazi ailelerine konut müjdesi