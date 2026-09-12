'Şimşekler Suç Örgütü'ne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari olan Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik bu sabah 11 şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirkete, ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı.

Ayrıntılar gelecek...