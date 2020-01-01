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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto'nun 1284'üncü çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti.

Sayısal Loto oyununun 1284'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 7 bin 127 lira 5'er kuruş, 4 bilen 5 bin 49 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 93 bin 817 kişi de 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

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