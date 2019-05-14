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Sarıkamış’ta kaybolan kızın dere kenarında eteği bulundu

Sarıkamış oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kıyısında eteği bulundu.

Sarıkamış Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade, arama çalışmları devam ediyor. 
Sabah erken saatlerde başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de katıldı. Ortakale Köyü’nde UMKE, AFAD, jandarma ve vatandaşlar her tarafı arıyor. 

İl Jandarma Komutanlığı’nın "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Nurcan Sade’nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştı. Yapılan arama çalışmalarında küçük kızın eteği, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta AFAD ve JAK timlerince bulundu. Ortaköyde çok sayıda ekibin katılımıyla küçük çocuğu bulma çalışmaları devam ediyor. 

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