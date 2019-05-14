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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ın Banaz ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Banaz ilçesi girişinde meydana geldi. Eray K. idaresindeki 41 LJ 726 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü önünde bisiklet ile seyir eden 48 yaşındaki Ramazan Güleç’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle onlarca metre savrulan Güleç düştüğü yerde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ve 112 Acil servis ekipleri bisiklet sürücüsü Güleç’in öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinden yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Eray K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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