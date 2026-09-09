Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.