Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe’ye servet kazandıracak! Galibiyet ve beraberlik primi ne kadar?

Fenerbahçe’nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etmesiyle kulübün elde edeceği gelir merak konusu oldu. “Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazanacak?”, “UEFA kaç milyon euro verecek?”, “Galibiyet primi ne kadar?” ve “Fenerbahçe’nin garanti geliri kaç milyon euro?” gibi sorular araştırılıyor. UEFA’nın gelir dağıtım sisteminde katılım payının yanı sıra performans ve değer payı da bulunuyor. Peki Fenerbahçe’nin kasasına garanti olarak ne kadar para girecek, başarılı sonuçlarla gelir nereye kadar çıkabilir? İşte ayrıntılar.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki minimum gelirinin yaklaşık 31,2 milyon euro seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Bu rakam yalnızca maç sonuçlarına bağlı primlerden oluşmuyor. UEFA’nın sabit katılım ödemesi ile “Value Pillar” olarak adlandırılan değer payı gibi kalemler Fenerbahçe’nin başlangıç gelirini yükseltiyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ AYAK BASTI PARASI NE KADAR?

UEFA’nın gelir dağıtım sistemine göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 36 kulübün her biri 18,62 milyon euro sabit katılım payı kazanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe herhangi bir lig aşaması galibiyeti almadan önce bu tutarı garanti etmiş durumda.

FENERBAHÇE’NİN GARANTİ GELİRİ NEDEN 18,62 MİLYON EURODAN FAZLA?

UEFA, sabit katılım bedelinin dışında kulüplere “Value Pillar” adı verilen değer sütunundan da ödeme yapıyor. Bu hesaplamada yayın pazarının değeri ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki katsayıları gibi unsurlar dikkate alınıyor. Fenerbahçe’nin bu kalemlerden gelecek payıyla birlikte başlangıçtaki toplam garanti gelirinin yaklaşık 31,2 milyon euroya ulaşacağı hesaplanıyor.

FENERBAHÇE ROMA BERABERLİĞİNDEN NE KADAR KAZANDI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. UEFA’nın performans primi sisteminde lig aşamasındaki her beraberlik için 700 bin euro ödeme yapılıyor. Böylece sarı-lacivertliler ilk karşılaşmasından da UEFA gelirine ek katkı sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALİBİYET PRİMİ KAÇ MİLYON EURO?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kazanılan her maç kulüplere 2,1 milyon euro getiriyor. Beraberliğin karşılığı ise 700 bin euro. Örneğin Fenerbahçe lig aşamasında 4 galibiyet alırsa yalnızca galibiyet primlerinden 8,4 milyon euro ek gelir elde edebilir.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANABİLİR Mİ?

Evet. Fenerbahçe’nin toplam Şampiyonlar Ligi geliri saha sonuçlarına bağlı olarak 40 milyon euroyu aşabilir. Galibiyet ve beraberlik primlerinin yanında lig aşamasındaki sıralama için de ayrı ödeme yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin eleme turlarına yükselmesi halinde UEFA’nın tur primleri de toplam kazanca eklenecek.

FENERBAHÇE SON 16 TURUNA KALIRSA NE KADAR ALACAK?

Lig aşamasından sonra doğrudan son 16 turuna yükselen kulüplere 11 milyon euro ek ödeme yapılıyor. Son 16 play-off’una katılım için de 1 milyon euro prim bulunuyor. Çeyrek finale yükselen kulüpler 12,5 milyon euro, yarı finalistler ise 15 milyon euro daha kazanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

UEFA’nın performans sistemi ilerlenen her turda geliri büyütüyor. Finale yükselen takımlara 18,5 milyon euro ödeme yapılırken kupayı kazanan takım buna ek olarak 6,5 milyon euro şampiyonluk primi elde ediyor. Katılım, değer payı, maç primleri ve sıralama gelirleri de eklendiğinde turnuvada ileri turlara giden kulüplerin toplam kazancı çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NE KADAR PARA DAĞITIYOR?

UEFA’nın mevcut gelir dağıtım modelinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa için yaklaşık 2,47 milyar euroluk kaynak ayrılıyor. Şampiyonlar Ligi gelirleri eşit katılım payı, performansa bağlı ödemeler ve değer sütunu olmak üzere üç temel kanaldan kulüplere dağıtılıyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin sezon sonunda alacağı kesin toplam tutar lig aşamasındaki sonuçları ve turnuvada ne kadar ilerleyeceğine göre belli olacak.