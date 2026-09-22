Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sıra dayağına çekse falakaya yatırsa
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, siyasetten bürokrasiye birçok alanda 'tuhaf bir dağınıklık' yaşandığını savunarak, Mecazi manada söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa." ifadelerini kullandı.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, siyasette ve bürokraside yaşandığını savunduğu sorunlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Tayyar, bazı yapıların kendi gelecek hesaplarını yaptığını ve kişisel çıkarlarını öne çıkardığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yaptı.
"SIRA DAYAĞINA ÇEKSE"
Tayyar, şunları yazdı:
"Son dönemde. Siyasette, bürokraside, hayatın birçok alanında tuhaf bir dağınıklık var. Sanki herkes ayrı telden çalıyor, senkronize değiller. Birbiriyle çatışıyorlar. Kendi otonom yapılarını kurmuşlar. Gelecek hesabı içindeler. Fırsatı ganimete çevirmek istiyorlar. Özel hesaplarını görüyorlar. Vesaire.
Mecazi manada söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa. Veya fırlatıp atsa. Ne iyi olur. Herkes şöyle bir titreyip kendine gelir."