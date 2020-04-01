Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağlamaklı oldu : Sayıyı vermek içimden gelmiyor 601 kişi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca sağlık çalışanlarının sayısını verirken 'Çok içimden gelmiyor bu sayıyı vermek, 601 kişi Tüm sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın üzerinde' derken sesi titredi ağlamaklı oldu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Profesör Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ölümü hakkında konuştu. 'Kendisi çok iyi bir insandı, Allahtan rahmet diliyorum' diyen Koca, 'kaç sağlık çalışanının koronaya yakalandığı' sorusuna yanıt verirken ağlamaklı oldu.
Sesi titreyen Bakan Koca kendini güçlükle tutarak şunları söyledi:
-Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'u sağlık çalışanları. Bizde böyle bir oran yok ama pozitif çıkan vaka sayımızın hem hekim hem hemşire arkadaşlarımızda fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içinden gelmiyor vermek 601 kişi... (Bu noktada ağlamanın eşiğine geldi). Tüm yük sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Özellikle koruyucu malzeme için eksik olmasın diye her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Herhangi biri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa bütün birimleri aşarak bize ulaşsın.'
TÜRKİYE'DE KORONA OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI
Avrupa ülkelerinde vakaların yüzde 10'unu sağlık çalışanları oluşturuyor. Türkiye'de bugün itibariyle açıklanan toplam vaka sayısı 15 bin 679 oldu. Bunların 601'i sağlık çalışanı. Bu da toplam vaka içinde korona olan sağlık çalışanı oranının yüzde 3.83 olduğunu gösteriyor.