Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağlamaklı oldu : Sayıyı vermek içimden gelmiyor 601 kişi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Profesör Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ölümü hakkında konuştu. 'Kendisi çok iyi bir insandı, Allahtan rahmet diliyorum' diyen Koca, 'kaç sağlık çalışanının koronaya yakalandığı' sorusuna yanıt verirken ağlamaklı oldu.

Sesi titreyen Bakan Koca kendini güçlükle tutarak şunları söyledi:

-Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'u sağlık çalışanları. Bizde böyle bir oran yok ama pozitif çıkan vaka sayımızın hem hekim hem hemşire arkadaşlarımızda fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içinden gelmiyor vermek 601 kişi... (Bu noktada ağlamanın eşiğine geldi). Tüm yük sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Özellikle koruyucu malzeme için eksik olmasın diye her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Herhangi biri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa bütün birimleri aşarak bize ulaşsın.'

