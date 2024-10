Sağ seçmende yeni bir CHP algısı oluşuyor.

Türkiye’nin komşu sınırlarında füzeler uçuşurken...

Savaş bölgesel olarak daha geniş coğrafyalara yayılmışken… Sayın Erdoğan, “İsrail’in gözü Anadolu’da” derken… Savaş Ortadoğu’yu cehennem yerine çevirmişken,

Gazze’de kadınlar, çocuklar, erkekler, yaşlılar kurşuna dizilmişken…

İsrail işgale, istilaya, cinayetlere pervasızca devam ederken...

Dünya Müslümanları insanlıktan sınıfta kalmışken…

Vatanperver olanlar, derdi Türkiye olanlar Gazi Meclisin açılışına nasıl damga vurdu?

Fikirsel ve siyasal ortak paydası sıfır olanlarla bile birlik beraberlik karesinde durarak,

Siyasi agresyonu düşürecek hareketler sergileyerek,

Siyasi dayanışma adına paydaş olarak,

Safları sıklaştırarak,

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu duruşu sergiledi. Hatta birlik karesi içinde Sayın Bahçeli, şaşırtıcı biçimde DEM Parti sıralarına yönelip bu partinin milletvekilleriyle tokalaştı.

Sayın Bahçeli TBMM resepsiyonunda Sayın Özel’le tokalaşıp “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Bazen siyaseten söylememiz gereken şeyler oluyor” demesi de oldukça kıymetlidir.

Bu arada birlik mesajı veren tek lider Sayın Bahçeli değildi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, birleştirici ve bütünleştirici bir liderlik sergileyerek, CHP’li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı ayakta karşılamalarını isteyen mesajla yönlendirme yaptı.

Sayın Özel ve Devlet Bahçeli, arasındaki sohbette “birbirimize kırılmayalım” temennisi dillendi.

CHP, 7 yıldan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı meclis açılışında ayakta karşıladı. Sayın Özel’in bu kararı CHP içindeki ve dışındaki çevrelerden büyük eleştiri aldı.

New York gezisinde Türkevi önündeki açıklamalarından dolayı Sayın Özel’in hata yaptığını söyleyen çevreler,

Meclis açılış konuşmasında Sayın Erdoğan’ın ayakta karşılanması mesajına,

Hata üstüne hata diyerek eleştirdi.

Oysaki; Normalleşmenin millette bir karşılığı var.

İnsanlar kavga dili yerine sorunların konuşulmasını ve çözülmesini istiyor.

Millet normalleşmeyi benimsedi. O nedenle rüzğar eken fırtına biçer. (With man, the wind sows and the storm reaps)

Sayın Özel halkla yakınlaşıyor.

Bu yakınlaşmada AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmeninde karşılık buluyor.

Uzunca bir aradan sonra sağ seçmen gözünü kulağını açıp Sayın Özel’i dinliyor.

Hatta sağ seçmen sempati gösteriyor, ilgi gösteriyor.

Sağ seçmende yeni bir CHP algısı oluşuyor.

Narin’ Ne Oldu?

21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili gelişmeler arasında güvenlik kamera kayıtlarının toplandığı bilgisine ulaşıldı. Askeri güvenlik kulenin 'Şahin Gözü' ve köyde el konulan bazı güvenlik kameraların çözümüyle ilgili çalışmalar TÜBİTAK'ta görevlendirilen özel ekip tarafından yapılıyor.

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Narin Güran cinayeti ile ilgili “Narin evladımızın soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım. 28 şüpheli var, 12’si cezaevinde tutuklu. Narin evladımızın katilleri yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu’ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor” dedi.