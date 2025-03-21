Zor Zamanlar

Felaketler, haksızlıklar, belirsizlikler, hainlikler, hırsızlıklar İyi olacak, geçecek, düzelecek gidişat diye beklerken, Geçeceğine dair umutlar azalırken, Her birimiz öğrendikçe ve haberdar oldukça daha da grileşen hatta siyaha dönem yaşanmışlıklar, İyilik ve doğruluk bu kadar net ve açıkken neden ki bu kadar kötülük.

Ve yapılan kötülükleri meşrulaştıran ve kendince açıklaması olan bireyler Yaşananları inkâr edince yok hükmündeymiş gibi algılayan, algı operasyonu yapılan partililer…

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle ve gözaltı kararının hem hukuki hem de siyasi sonuçlarının olacağı ihtimali bu toplumun “sinir uçlarına” dokunur harekete geçirir kaygısının yerini, CHP içinde az sayıda olan akil siyasetçiler kolonya şişesi fırlatmak yerine, Gazi Meclis kürsüsünü işgal etmek yerine, Acaba bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Partisine nasıl ihanet ettik? CHP içinde ihanet eden kim varsa onlardan temizleyim anlayışıyla hareket etseler CHP karaya vurmak yerine denizde yüzmeye başlayacak.

Özellikle ihanet kelimesini kullandım.

Çünkü sadece CHP’lilere değil Gazi Mustafa Kemal’ ede ihanet edildi. Terörle intisaplı Azat Barış’la telefonda 255 defa görüşmesi, Azat Barış talimatıyla işe aldıkları, Azat Barış talimatıyla hesaplara gönderilen yüklü miktar para ve döviz’den dolayı ihanet edilmiştir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum atanması muhtemeldir.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına neden olan sebeplerde, Kent Uzlaşısı, İhaleye fesat karıştırma iddiaları, Suç örgütü yöneticisi ve üye olmak, İrtikap, Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek iddiaları ile ilgili

yargı süreçlerinin sonuçları siyasi güç dengelerini kökten değiştirecek, hatta yıkacak etkiye sahip olacak. Ekrem İmamoğlu siyasette önemli bir figür. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Hukuki ve siyasi sonuçları olacak bu yaşanan fiili durumun. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı? Özgür Özel mi? Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olsunlar kulislerde dolaşıyor ama Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa CHP Genel Başkanı olamayacak.

CHP’de siyasetin önünde duran büyük bir sorun. Bu sorunun akıbetini zaman belirleyecek.



Bu arada Gezi Çocukları Büyümüş…

Saraçhanede eylem yapmaya çalışan yüzü kar maskeli gruplar slogan atıyor “gezi çocukları büyüdü” diyerek. Büyüme sadece fiziksel olsa gerek, zihinsel büyüme gerçekleşmiş olsa ortalığı karıştırıp, polisimizi yaralamak yerine durum tespiti yaparak süreci anlamaya çalışırlardı.



Bu ülkede solculuk sahte devrimciliktir. Devletin demir yumruğunu yiyince herkes bir tarafa dağılıp birbirini satmak derdine düşerek itirafçı olmak için bu ülkenin şerefli savcılarının kapısında yatmaları inandıkları davaya ihanettir. Bu ihanet CHP’nin eskiden kalma genetik hastalığıdır.

31 Ekim 2007’de vefat eden Erdal İnönü başkanlığı döneminde önde gelen partililerle Ankara’da akşam yemeği yiyip son siyasi durum analizi yapmak için bir araya gelirler.

Çıkan tartışma hararetle ilerlerken

Garson “Ne yiyeceksiniz efendim”? diye sorar.

Erdal İnönü “Hiçbir şey istemez oğlum. Biz burada birbirimizi yiyeceğiz” der.

O nedenle CHP’liler ezelden beri birbirini yemeye doyamıyor.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde 6 polisin yaralandığını açıkladı.



Sınavı Kaybettik

“Geçmişte beni Ülkücü yapan ruha bugün de inanıyorum” diyen senarist, yapımcı ve ünlü yönetmen Osman Sınav Hakk’a yürüdü.

Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizileriyle hafızalar kazınmıştı.