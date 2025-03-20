Gözaltılar Türk Demokrasisi İçin Ciddi Sonuçlar Doğuracaktır

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde aceleci ve sabırsız davrandı. Diploması ile ilgili usulsüz geçiş sürecinin sonucunu kendisi de öngörüyor olacak ki tam gaz ilerleyip yol almaya çalıştı. Onun bu hızlı, fevri, sabah başka akşam başka, umrede başka İstanbul’da başka, Diyarbakır’da bambaşka halleri birilerinin radarına fazlasıyla takıldı. Bir süredir devam eden takipler ve toplanan deliller neticesinde düğmeye basıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Şüpheliler Hakkında Gözaltı Kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından gözaltı kararı verilmiş durumda.

Soruşturmanın basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu çerçevesinde yapıldığı ifade ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ile ilgili açıklamasında “suç örgütü lideri” ifadesini kullanıyor. CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ertan Yıldız,

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,

İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat,

Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan,

Murat Ongun (İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi),

Necati Özkan (İmamoğlu’nun kampanya yöneticisi),

Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı),

Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür),

Can Akın Çağlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri),

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas dahil olmak üzere 106 gözaltı kararı bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçu ile ilgili bir başka soruşturma süreci de devam ediyor ve bu soruşturma, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da arasında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor.

Gözaltı kararları altında yer alan suçlamalar, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilere yöneltilen başlıca suçlama;

– Suç örgütü yöneticisi olmak

– Suç örgütüne üye olmak

– İrtikap

– Rüşvet

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

– İhaleye fesat karıştırmak

Soruşturma çerçevesinde İmamoğlu hakkında PKK/KCK yapılanması ile bağlantılı bir durum oluşması halinde, mevzuat gereğince kayyum atanma durumu söz konusu olabiliyor. Eğer daha çok rüşvet, zimmet ve ihtilas gibi adi suçlar gündeme gelirse, o zaman belediye meclisi içinden yeni bir belediye başkanı seçilebilir.

İmamoğlu’nun göz altına alınması dünya basınında geniş yer buldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Paris'in karardan "derin endişe duyduğunu" belirtti.

Lemoine, "Bugünkü göz altılar Türkiye demokrasisi için ciddi sonuçlar doğuracaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, gözaltı kararının İmamoğlu'na "baskı uygulamak amaçlı" atılan bir dizi hukuki hamlenin parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Fischer, gözaltıyı Türkiye demokrasisi için "ciddi bir gerileme" olarak yorumladı.

İngiliz The Guardian gazetesi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi, üniversite diplomasını geçersiz kılmasından bir gün sonra gözaltına alındı; bu siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi İmamoglu'nu "Erdoğan'ın kilit rakiplerinden" şeklinde tarif etti.

İtalyan Repubblica gazetesinin haberinde "Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı" başlığı kullanıldı.