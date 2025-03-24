Tehdit Çözüm Olamaz

Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak gençleri Saraçhaneye gelmeleri için kışkırtıyor. Polis barikatlarını yıkın geçin diyecek kadar polisimize karşı şiddeti önerir hale geldi. Polisimize kezzap atıldı…

Ekrem İmamoğlu’nun 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve Silivri ceza evine gönderilmesiyle beraber CHP Genel Başkanı Özel;

Devlete ve yargıya,

Valiye ve Emniyet Müdürüne,

Medyaya meydan okuma süresini arttırdı.

Oysaki Özel meydan okumak yerine durum analizi yapsa anlamaya çalışsa…

Ortada 560 milyarlık bir yolsuzluk var.

Rüşveti alan da ifşa eden de CHP'lilerin kendisi.

Saraçhanede bunları hiç konuşmuyor.

Çaresizliğin ve acziyetin resmi bu.

"Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim..." diyerek parmak sallıyor Özgür Özel.

Hâlâ kendini güçlü bir genel başkan sanıyor.

Özel, başarısızlığını medyayı hedef göstererek gizleyemez.

Özgür Özel’den beklenen

İmamoğlu'na dair soruşturma dosyasındaki CHP'nin içinden gelen somut ihbarlara dayalı iddiaları çürütmesi.

Rüşvet havuzunun yapılanması ve İmamoğlu'nun inşaat şirketine aktarılan yüklü meblağların açıklanması,

İmamoğlu hakkındaki 'terör soruşturmasını’ aydınlatması,

Hatta CHP'sinin Özel ve İmamoğlu ikilisi tarafından kendi özel mülkleriymiş gibi sorumsuzca hareket etmelerini de açıklamalı Özel. Bir bakıma paralel CHP’yi kurmuşlar. Onların bu durumu histeridir. Hakiki CHP’lilere haksızlıktır. CHP içinde ve ülkede çatışma ve kaos yaratmaya çalışanlar kaybedecek. Türkiye’nin yetişmiş gençlerini hoyratça harcayamayacaklar!

Hatırlayacak olursak yakın zaman önce Özgür Özel, "Kimse bana kurultay yaptırmaz" restini çekmişti. Fakat olağanüstü kurultay kararı aldığını açıkladı:

"Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. Ama…MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Kurultayı'na yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde sayılacağı görüşünü savundu. Yıldız, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkanın yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, CHP Kurultayı'nı toplayabilecek mi?

Özgür Özel adaylığının yanında Kemal Kılıçdaroğlu’da aday olacak mı?

CHP kulislerinde diğer bir aday olarak Oğuz Kaan Salıcı’nın da ismi zikrediliyor.

CHP’sinde Teröristler Sandıkta



Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı.

Bugün yapılan seçimde oy verme işlemleri saat 19.00'da sona erdi. Dayanışma sandığı adı altında binlerce kişi oy kullanma işlemini tamamladı.

CHP'nin dayanışma sandığından kaç oy çıkacağı henüz açıklanmazken, Mansur Yavaş, yaklaşık 20 milyon kişinin zorunlu olmadığı halde sandığa gidip oy kullandığını ifade etti.

Oy kullananlar arasında Türkiye’nin denizlerdeki planlarını Yunanistan’a satan FETÖ firarisi Halis Tunç Hollanda’da Ekrem İmamoğlu için oy kullandı.

Ezgi Yıldız denilen bu terörist sevici makam odasında şehit edilen kıymetli savcımız Selim Kiraz şehit edildiğinde “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır! diye paylaşım yapmıştı.Terörist paçavralarına ödül maması olarak çakarlı araç tahsis edilmiş ve İBB de işe alınmış. Yazıklar olsun …

Bu siyonist gazeteci Michael Ganoe, Saraçhane’ye giderek Ekrem İmamoğlu için destek istedi İsarail’li takipçilerinden. Bununlada kalmadı Türkiye’ye sokak hareketini yayma çağrısında bulundu.

O nedenle CHP’li başta olmak üzere ülkemin tüm gençleri harekete geçmeden önce yaşananları anlamaya çalışın.

Amaç ve hedef kesinlikle sizinle aynı amaç değil bilesiniz!