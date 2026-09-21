Saatler geri alınacak mı? 2026 kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye’de saat değişecek mi?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş saatlerin geri alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. “Türkiye’de saatler değişecek mi?”, “Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?” ve “Telefonlar otomatik olarak güncellenecek mi?” soruları gündemde yer alıyor. Türkiye’de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması uygulanıyor. Bu nedenle ülke genelinde her yıl yapılan saat geri alma işlemi gerçekleştirilmiyor. Türkiye yıl boyunca UTC+3 zaman dilimini kullanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Hayır. Türkiye’de 2026 yılında saatlerin geri alınması beklenmiyor. 2016 yılında yapılan düzenleme ile kış saati uygulamasına son verildi ve Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle ekim veya kasım aylarında saat değişikliği yapılmıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılında kaldırıldı.

Türkiye’de saat değişikliği uygulamasının sona ermesinin ardından:

Saatler sonbaharda geri alınmıyor

İlkbaharda saatler ileri alınmıyor

Yıl boyunca aynı saat dilimi kullanılıyor

2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK MI?

Türkiye’de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilmesi yönünde açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut uygulamaya göre Türkiye’de saatler sabit kalacak ve vatandaşların saatlerini değiştirmesine gerek olmayacak.

AVRUPA’DA SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’nin aksine birçok Avrupa ülkesi yaz ve kış saati uygulamasına devam ediyor. Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması kapsamında saatler ekim ayının son pazar günü bir saat geri alınıyor. Bu nedenle Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı dönemsel olarak değişebiliyor.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA SAAT FARKI DEĞİŞECEK Mİ?

Avrupa ülkelerinde saatlerin geri alınmasıyla birlikte Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı artabiliyor.

Saat farkını etkileyen ülkeler:

Almanya

Fransa

Hollanda

İngiltere

Bu ülkelerdeki saat uygulamaları Türkiye ile olan zaman farkını dönemsel olarak değiştirebiliyor.

TELEFONLARDA SAAT AYARI YAPMAK GEREKİYOR MU?

Türkiye’de saat değişikliği yapılmadığı için telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda manuel saat ayarı yapılmasına gerek bulunmuyor. Otomatik tarih ve saat ayarı açık olan cihazlar mevcut zaman dilimine göre çalışmaya devam ediyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yaz döneminde ileri alınan saatlerin sonbaharda bir saat geri çekilerek standart saat uygulamasına dönülmesi anlamına geliyor. Bu uygulamanın amacı, sabah saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanmak ve günlük yaşam saatlerini güneş ışığıyla uyumlu hale getirmek olarak açıklanıyor.

TÜRKİYE NEDEN SAATLERİ GERİ ALMIYOR?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasının amacı, gün ışığından daha uzun süre yararlanmak ve enerji kullanımını optimize etmek olarak açıklanmıştı. Uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili yeni bir değişiklik yapılmadığı sürece Türkiye aynı saat dilimini kullanmaya devam edecek.