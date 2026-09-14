Rossmann'dan makyaj tutkunlarına yepyeni bir konsept

Güzellik dünyasında trendler her geçen gün daha hızlı değişirken, tüketiciler de yenilikçi ürünleri kolayca keşfedebilecekleri deneyim alanlarına ilgi gösteriyor. Kozmetik dünyasındaki dönüşümü yakından takip eden Rossmann, bu ihtiyaçtan hareketle hayata geçirdiği Trends For You konseptiyle yalnızca ürün sunan değil, aynı zamanda ilham veren yeni nesil bir makyaj alanı oluşturdu. Konsept; makyaj trendlerinin keşfedildiği, yeni ürünlerin deneyimlendiği ve müşterilere ilham veren özel bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Özellikle Z kuşağının renkli, dinamik ve yenilik odaklı beklentilerinden ilham alınarak tasarlanan Trends For You; canlı stant tasarımı, düzenli olarak yenilenen marka ve ürün seçkisi ayrıca trend odaklı yaklaşımıyla makyaj kategorisinde keşif duygusunu ön plana çıkarıyor. Müşterilerin dünyanın öne çıkan makyaj markalarına kolayca ulaşmasını sağlayan konsept, Rossmann'ın "İyi hissettiren yenilik Rossmann'da" yaklaşımını da yansıtıyor.

Dinamik bir yapıya sahip olan Trends For You'da marka ve ürün seçkisi, müşteri ilgisi ve satış performansı doğrultusunda düzenli olarak güncelleniyor. Böylece alışveriş deneyiminin her ziyaret için güncel, canlı ve ilham verici kalması hedefleniyor.

Dünyanın yükselen makyaj markaları tek noktada

Trends For You kapsamında ilk etapta Japonya ve Kore'nin dikkat çeken dört makyaj markası Rossmann mağazalarındaki yerini alıyor.

Sanattan ilham alan Japon estetiği: Mille Fee

Japon kozmetik markası Mille Fee, estetik tasarımları ve yaratıcı ürün anlayışıyla öne çıkıyor. İsmini Fransız tatlısı Millefeuille'den alan marka, "bin katmanlı güzellik" yaklaşımını makyaj dünyasına taşıyor. Özellikle Van Gogh'un eserlerinden ilham alan far paletleri ve barok detaylara sahip ambalaj tasarımlarıyla dikkat çeken Mille Fee, cruelty-free ürünleriyle de öne çıkıyor.

Markanın öne çıkan ürünleri arasında Antoinette Melting Rouge Lipstick (899 TL), Painting Shadow Palette – The Starry Night (999 TL) ve Dewy Fit Gloss (599 TL) yer alıyor.

Kore'den doğal ışıltının temsilcisi: Hince

Minimal ve doğal makyaj anlayışıyla öne çıkan Kore markası Hince, özellikle dudak ürünleriyle dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Hafif dokulu, ağırlık hissi bırakmayan formülleri ve doğal bitişli ürünleriyle dikkat çeken marka, yükselen ışıltılı makyaj trendlerinin de güçlü temsilcileri arasında yer alıyor.

Trends For You alanında markanın öne çıkan ürünleri arasında True Dimension Radiance Balm (499 TL) ve Raw Glow Gel Tint (499 TL) bulunuyor.

Kusursuz ten makyajının yeni adresi: TFIT

Kore'nin yükselen makyaj markalarından TFIT, özellikle ten makyajı kategorisindeki performansıyla öne çıkıyor. Yüksek kapatıcılık, hafif doku ve uzun süre kalıcılık sağlayan formülleriyle dikkat çeken marka, doğal görünümden ödün vermeden kusursuz bir cilt görünümü sunuyor.

Markanın öne çıkan ürünleri arasında Radiance Fit Serum Foundation (499 TL) ve Cover Up Pro Concealer (499 TL) yer alıyor.

Trends For You konsepti önümüzdeki dönemde yeni markalarla büyümeye devam edecek. Bu kapsamda Rossmann, sonbahar döneminde Magic Studio markasını da konsept alanına dahil ederek makyaj kategorisindeki ürün çeşitliliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Rossmann, Trends For You ile makyaj kategorisinde yalnızca yeni markaları müşterileriyle buluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda dünyadaki güzellik trendlerinin yakından takip edilebildiği dinamik bir keşif alanı oluşturuyor. Sürekli yenilenen marka ve ürün seçkisiyle Trends For You, Rossmann mağazalarında makyaj trendlerinin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.