Recep Tayyip Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

"Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmedik" diyen Erdoğan, 15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan isim vermeden HDP'ye terörle arana mesafe koy mesajı verdi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Birlikte hareket etmeye çağırıyorum"

Devasa sorunların ötesindeki büyük potansiyele odaklandık. Ülkemize milletimize ve politikalarımıza inandık. Adaletten güvenliğe her alanda milletimizi özlemle beklediği hizmete kavuşturabileceğimize inandık.

Maalesef özlelikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık.

Güvenli Bölge

-30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Kurulacak 50 ilçe ve 140 köyün yerlerini tespit ettik. Türkiye kendi güvenliğini bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Kendi yolumuzu açarız, nitekim açmaya başladık. Artık bekleyecek tek bir günümüz dahi yoktur.