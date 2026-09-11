Real Madrid’den Arda Güler kararı! Maaşı...

Real Madrid forması giyen Arda Güler’in İspanyol deviyle geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Fabrizio Romano ve İspanya basınının öne çıkan haber kurumlarının aktardığına göre 21 yaşındaki yıldız futbolcu, İspanyol devi ile olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatacak.

SÖZLEŞMESİ 2032’YE KADAR UZATILACAK

Haberlerde, tarafların sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı, şartlarda anlaşıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtiliyor.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in 5,2 milyon euro olan mevcut brüt maaşında da önemli ölçüde iyileştirmeye gidileceği ifade edildi. Arda'nın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyordu.

Real Madrid, Arda Güler'i 2023 yazında 21 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den transfer etmişti.