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HABER /  SAĞLIK

Ramazan'da yeni yasaklar mı geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısında ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek.

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Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. 

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

Yeni risk haritası çıkarılacak

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.

Aşılama hız kazanacak 

Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. 

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