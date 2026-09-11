Pezeşkiyan, savaşla ülkesinin ekonomik açıdan "daha tehlikeli bir aşamaya" girdiğini söyledi

Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında dünyanın şu anda "en karmaşık" dönemlerinden birini yaşadığını söyleyen Pezeşkiyan, "Ekonomik baskı uygulamak için ekonomik araçların artan kullanımı, diğer ülkelerin meşru ticaretini tehlikeye atmıştır. BRICS'in bu sorunlara cevabı nedir?" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, BRICS'in gücünün "potansiyel işbirliğinden operasyonel işbirliğine geçtiğinde daha da belirginleşeceğini" belirterek, "İran son yıllarda kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve bu baskılar, ABD ve İsrail'in saldırganlığının ardından 'çok daha tehlikeli bir aşamaya' girdi." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Bu saldırganlık, insan ve maddi kayıplara ek olarak önemli bir gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik güvenlik, ulusal ve bölgesel güvenlikten ayrılamaz. Bir ülkenin ticareti, enerjisi, altyapısı veya finans sistemi siyasi-askeri baskı altında olduğunda etkileri o ülkenin sınırlarını aşacak ve bölgesel istikrarı hatta küresel ekonomiyi etkileyecektir."

"BRICS, hiçbir ülkenin diğer ülkelerin meşru ticaretini aksatamayacağı bir ortam oluşturmalıdır." diyen Pezeşkiyan, üyeler arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS'te enerji ve ulaşım tedarik zincirlerinde "stratejik ortak" rolünü üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "daha açık ve adil" bir ekonomi inşa etmek için BRICS üyeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.