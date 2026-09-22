Parti sözcüsü açıkladı! Yeni Parti'deki isim krizi nasıl çözülecek?

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasında devam eden isim benzerliği tartışması sürerken YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre, Yenilik Partisi'nin başvurusunun AYM'ye taşınıp taşınmadığı ve AYM'nin YENİ Parti'den savunma isteyip istemediği sorusu üzerine, şu an için kendilerine ulaşan bir şey olmadığını söyledi.

“İSMİN BAŞINA KÜÇÜK BİR DÜZENLEME KOYABİLİRİZ”

Birçok siyasi partinin kuruluş aşamasında isimlerine itiraz edildiğini belirten Emre, itirazlar sonucunda iki parti isminin karıştırıldığına, yani iltibas bulunduğuna hükmedilmesinin "çok istisna" olduğunu ifade etti. Emre,

"Sandıkta iki amblemi gören kimse bunu karıştırmaz, burası açık. YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz."

dedi.

“YENİ PARTİ MİLLETİN İSTEĞİYLE KURULDU”

Emre, "YENİ Parti'yi biz milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk, ismi de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili, henüz kurultay toplanmadığı için.

Kurucular Kurulu'nda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, isteği olmadı. O nedenle bu nasıl sonuçlanabilir? Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip 'İltibas yoktur.'

şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz. Buralarda hiçbir problem yok. 14-15 Kasım'da da kurultayımızı gerçekleştireceğiz zaten." değerlendirmesinde bulundu.