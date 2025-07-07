Türk halkı rüşvetçiler ve hırsızlar için sokağa dökülür mü?

“Onurlu, şerefli ve haysiyet” sahibi bir kişi, baklava kutusunda rüşvet alan adama sahip çıkar mı? Böyle birine sahip çıkmak, bu kişinin suçüstü olmasına karşı çıkmak yerine “siyasi operasyon” diyerek masumlaştırmaya çalışmak, bence de “Onurlu ve şerefli” bir davranış değil…

CHP Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusunda para teslim aldığına ilişkin görüntüler kapı gibi orta yerde duruyorken, Ali Mahir Başarır “Bu ne rezalet, bu ne kepazelik” diye üstünü başını yırtacağına… İktidarı suçluyor yine… “Siyasi operasyon” sakızını çiğniyor bir kere daha…

“Bu operasyonları yapanlar, Türk Milleti adına değil, Recep Tayyip Erdoğan adına karar veriyor! Cunta başkanı Erdoğan konuşuyor, bir avuç yargı mensubu hemen talimatı alıp harekete geçiyor! Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisinin gözaltına alınması, hukukun değil, siyasetin kararıdır!”

Suç ortada…

Suç duyurusunda bulunan belli…

Rüşvetin tüm detayları kamera görüntülerinde sabit…

Ama CHP’nin “Zıp zıp Mahir”i Mehmet Engin Tüter’in gözaltına alınmasına, “Hukukun değil, siyasetin kararıdır” diyor… Çok geçmeden CHP’nin başı Özgür Özel, tekzip ediyor “Zıp zıp Mahir”i… Buna rağmen, paylaşımını geri çekmek yerine, iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dileyeceğine… geçmiş kameraların karşısına “Onur, haysiyet ve şeref”ten söz ediyor…

BAKLAVAMIZI NE HALE GETİRDİLER!

Ufuk Uras yazmış X’te… Sözün üzerine söze gerek bırakmayacak bir paylaşım…

“Bir baklavamız vardı, onu da ne hale getirdiler! Yemek yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”

SENİ ORAYA GETİRENİN DE

Manavgat’taki rüşvet görüntüleri ortaya çıkmadan evvel, CHP’nin savunması “İftira” üzerine kuruluydu. Ama o görüntüler, Ahmet Hakan’ın da dediği gibi, CHP’nin savunma hattını paramparça etti… Siz boşverin Ali Mahir’i ötekini, bakın CHP’li Enver Aysever ne diyor:

“Rüşvet alan şerefsiz, milyonlarca insanın direncine ihanet ettin. Seni oraya getirenin de senin de.”

Hepsi bu değil…

“…..” ile bitiriyor sözlerini Enver Aysever!

Ne demiş olabilir sizce?

BU MİLLET HIRSIZLAR İÇİN SOKAĞA DÖKÜLÜR MÜ?

Özgür Özel partisindeki çürümüşlüğü görmek yerine… “Ben milleti ne zaman sokağa davet edeceğimi bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına al” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sokakla tehdit ediyor…

Çok merak ediyorum ağzından çıkanları Özgür Bey’in kulakları duyuyor mu acaba? Bu lafının sonunu hesap edemeyecek kadar şirazeden çıkan Özgür Özel her geçen gün kontrolünü kaybediyor. Öfkesine hapsolmuş, ne dediğinin farkında değil…

Özgür Özel sokağa dökmek istediği halktan kopuk olmasaydı, kendi insanını tanımış olmasaydı eğer… Türk milletinin hırsızlara, rüşvetçilere sahip çıkmak adına sokağa çıkmayacağını bilirdi…

Bu asil milletin 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimine karşo Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl sahip çıktığını, çıplak ellerle tanka, tüfeğe karşı nasıl direndiğini unutmuşa benziyor Özgür Özel…

Yapsın bakalım o çağrıyı, baklava kutusu içinde rüşvet alanlara ve onun destekçilerine kaç kişi sahip çıkacak hep birlikte görelim..

Hodri meydan!

ŞABAN SEVİNÇ’İN AMASYA SEVİNCİ

Şaban Sevinç, “Amasya böyle bir miting görmemiştir” diyor X paylaşımında. Amasya daha önce kesin görmemiştir ama Şaban Sevinç’in görüp görmediğini merak ediyorum. 40 yıla yakın bir süredir Şaban Sevinç gazetecilik yapıyor. Manavgat’taki rüşvet görüntülerin benzerini daha önce gördü mü hiç?

MAHMUT TANAL’IN ZOR ANLARI

CHP İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından şikayet edilen eski başkan Tunç Soyer ve İl Başkanı tutuklanınca… “Siyasi operasyon” sakızını çiğneyenler vatandaşın nazarında kabul görmüyor artık…

Çok örnek var… Mahmut Tanal’ın başına gelenlerden daha âlâ bir örnek olamaz herhalde… Görmüş kamerayı bir kere… Susar mı Mahmut Tanal…

“Siyasi operasyon… bıdı bıdı bıdı…”

İşte tam o sırada CHP’li olduğunu söyleyen ve aynı zamanda mağdur bir vatandaş açıyor ağzını yumuyor gözlerini:

“Şikayet eden biziz! CHP Genel Merkezi’ni kaç kez aradık bakmadınız bile! Dosya hakkında ne biliyorsunuz da ‘kumpas’ diye konuşuyorsunuz. Siz kime a ne anlatıyorsunuz?”

Onca laf… sokak ortasında gelen yalanlama… Üstelik onca kameraların önünde ve canlı yayında… Mahmut Tanal ne yapıyor sizce? Hiçbir şey…“Yarrabi şükür” diyor, üfürmeye devam ediyor!