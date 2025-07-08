Özgür Özel’in FETÖVARİ bedduası kabul olur mu?

Özgür Özel şimdi de “uçaktaki gazeteciler”e sardı… Önceden hazırlanan soruları soruyormuşuz Erdoğan’a… Kayıt almıyormuşuz! Erdoğan’ın uçağındaki müdavimi olarak ben hiç böyle bir uygulamayla karşılaşmadığıma yemin edebilirim…

Diyor ki:

”Gazeteciler, ellerine tutuşturulan soruları soruyor Erdoğan’a!”

Vallahi yalan… Billahi yalan… Tallahi yalan…

Diyor ya :

“(…) değilse Allah belamı versin, yoksa Allah o metni yazanın belasını versin.”

FETÖ’nün başı da böyle beddua ediyordu! Bedduası geri tepti per perişan bir halde geberip gitti bu dünyadan… O yüzden Özgür Özel’e tavsiyem, kendine bela okumaktan vazgeçsin! Zira kulağına fısıldananlar doğru değil… “Uçaktaki gazeteciler”le ilgili söylediklerinin hiç biri doğru değil çünkü…

Kanıt istiyor Özgür Özel… Milyon tane kanıt var, Melih Altınok “Uçaktaki gazeteciler”le ilgili detaylı bir yazı yazdı dün. Özel’e elindeki kayıtları göndermeye hazır olduğunu söyledi… Kendi adıma söyleyeyim, Özgür Bey’in ettiği bedduaya elbette “Amin” demeye dilim varmıyor.

O’na sadece akıl sağlığı diliyorum Allah’tan!

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN BEDDUA ETTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta bir gazetecinin soru üzerine, CHP’li belediyeleri yolsuzlukla suçlayınca… Özgür Özel, FETÖVARİ beddua etmeye başladı:

“(…) Varsa Allah benim belamı versin, yoksa…”

Dün de belirttim… Suç sabit… Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı bir kafede kendisine teslim edilen baklava kutusu içindeki paraları alıyor ve makam odasında bir köşeye bırakıyor… sonrası o görüntüler her şeyi ortaya koyuyor…

Var yani…

Halk TV’de Özgür Özel’e soruyorlar:

”Rüşvet var mı?”

“Var” demeye varmıyor dili… “(…) Allah belamı versin” de demiyor… Ne diyor peki?

“İki kişiyi görevlendirdim. Elde ettiğimiz bilgilere göre durum pek iç açıcı değil. Para alma iddiası var gibi duruyor… Böyle olduysa mahkemeyi beklemeden ilgisi kim varsa gerekeni yapacağız…”

Hepsi bu!

“(…) bela okumuyor ama, Manavgat’taki rüşvet görüntülerine bir iki kelam edeceğine… Erdoğan’ı diline dolayan, CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı’nın aldığı baklava tadındaki rüşveti, “Siyasi operasyon” diyerek masumlaştırmaya çalışan Ali Mahir Başarır’a haddini bildiriyor en azından…

E buna da şükür!



