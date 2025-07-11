Özgür Özel kimin tetikçiliğini yapıyor?

Rezil bir dil... Pespaye, çirkin, kötü... İyice şirazeden çıktı Özgür Özel... Birkaç gün önce, AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'ya eleştireceğine, söylediklerini çürüteceğine... namusuna dil uzatıyor miting meydanında:

- Namussuz!

Ahmet Hamdi Çamlı kesmiyor, Osman Gökçek'e sarıyor... Osman Gökçek de Özgür Özel gibi bir siyasetçi... Elbette eleştiriyi hakeden tarafı olabilir diğer siyasetçiler gibi... Özgür Özel eleştirmek yerine hakaret ediyor... O da Osman Gökçek'in soyuna, sopuna, ailesine... dil uzatıyor... "İyice şirazeden çıktı" demek hakikaten hafif kalıyor artık... maalesef Özgür Özel zapt edilemiyor... Kopmuş gidiyor, nerede duracak, nasıl durulacak, ne zaman özüne dönecek, ne bilen var ne da zapt edecek kimse!