Özgür Özel, Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödeyecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları ve iddiaları nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, karara ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aydın, Ankara 44’üncü Asliye Mahkemesi’nde görülen davalarda Özel’in farklı tarihlerdeki konuşmaları nedeniyle toplam 800 bin TL tazminata hükmedildiğini belirtti.

ÜÇ FARKLI KONUŞMA İÇİN TAZMİNAT

Mahkeme, Özel’in 13 Ağustos 2025’te Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Aynı tarihte CHP tarafından İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingindeki konuşması için 300 bin TL tazminata hükmedildi.

Özel’in 18 Ağustos 2025’te Aydın’da düzenlenen mitingdeki sözleri nedeniyle de 300 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Böylece Özel hakkında üç ayrı konuşma nedeniyle verilen tazminatların toplamı 800 bin TL oldu.