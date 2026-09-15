OYAK Pazarlama RTÜK'ün seyahat süreçlerini yönetecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında RTÜK'ün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için ihtiyaç duyulan uçak biletleri OYAK Pazarlama tarafından temin edilecek.

Şirket, kurumsal seyahat alanındaki deneyimi ve hizmet altyapısıyla biletleme süreçlerinin hızlı ve güvenilir biçimde yürütülmesini sağlayacak.

OYAK Pazarlama, OYAK Turizm markasıyla kurumlara uçak bileti, konaklama, transfer ve seyahat organizasyonu alanlarında hizmet sunuyor.

Şirket, RTÜK ile imzaladığı sözleşmeyle kurumsal seyahat alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in gerçekleştirdiği görüşmenin ardından taraflar arasında anlaşmaya varıldı. İki yıllık işbirliğini kapsayan sözleşme, OYAK Pazarlama ve RTÜK yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yenilmez, OYAK Turizm markasıyla kurumların seyahat ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir ve etkin biçimde karşılamaya yönelik hizmetler sunduklarını belirtti.

Yenilmez, RTÜK ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her kurumun ihtiyaçlarının farklı olduğunun bilinciyle hareket ediyor, sunduğumuz çözümleri bu ihtiyaçlara göre şekillendiriyoruz. RTÜK ile imzaladığımız iki yıllık anlaşmayı da kurumsal seyahat alanındaki deneyimimizin ve hizmet kalitemize duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Güçlü hizmet altyapımızla RTÜK'ün yurt içi ve yurt dışı uçak bileti taleplerini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde kurumsal seyahat alanındaki işbirliklerimizi artırmayı ve daha fazla kuruma çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz."