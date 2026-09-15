Ömer Çelik'ten dikkat çeken erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısında açıklamalarda bulundu. Ege ve Akdeniz'de provokasyonlara karşı Türkiye'nin dik durduğunu belirten Ömer Çelik, ''Başka bazı ülkeler, emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar, hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını istiyor'' dedi.

Ayrıca Ömer Çelik bazı mühendislerin yapay zekayı kullanarak çeşitli silahlar ürettiği iddialarını gündeme getirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerine ilişkin erken seçim sorularına açıklık getirdi.

12 EYLÜL DARBESİ

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

12 Eylül'ün darbenin yıl dönümüydü. Halen darbelerin siyasi hayatımızda, toplumsal hayatımızda açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Maalesef darbeler milleti korumak için verilmiş silahın millete doğrultulması gibi ahlaki açıdan da siyasi açıdan da tamamen gayrimeşru organizasyonlardır.

Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek görevimiz. Bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonucu ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönemini anıyoruz.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra maalesef arzu edilen kalıcı ateşkes ve barış çerçevesine bir türlü geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babülmendeb ile ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. O sebeple özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan bir takım saldırıları doğru bulmadığımızı, bunu reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Burada Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmamak üzere sağduyulu bir şekilde davranması son derece kıymetlidir. Suudi Arabistan 'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki kardeş Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı da bu vesileyle ifade ediyoruz. Yine bu Irak topraklarından Süd Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Hürmüz Boğazı ile ilgili bu istikrarsızlıklar, Babülmendeb ile ilgili bütün bu olaylar varken daha fazla istikrarsızlığa yol açacak bir takım kaos ve kargaşalardan hassasiyetle uzak durulması gerekir.

Yine işte Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin yaptığı açıklama çok önemli. Tabi pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkezkaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz.

Başka bazı ülkeler, emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar, hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını, devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini, devlet egemenliklerinin zaafa uğramasını arzu ediyorlar.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımlar var. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir de buna Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz.

Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Herkesin önünde tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ SİLAH AMBARGOSU

Bir diğer konu şu arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda ifade etmiştik, ABD 'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiği haberi geldi. Bunu o zaman da söylemiştik bu karar ilk alındığı zaman. Bu silah ambargosu kararı esasında adada hiç kimsenin krizi tırmandırmaması için.

Krizi tırmandırmaması için, Ada'daki dengelerin bozulmaması için ve buradaki müzakerelerin başka zeminlere kaymaması için aslında koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük bu silah hamburgosunu kaldırması, şimdi bunu yeniden bir yıl süreyle uzattığını açıklaması doğru bir karar olmamıştır. Ada'daki iki taraf arasındaki güvenin daha da aşınmasına yol açacak sonuçlar doğuracak yaklaşımlardır bunlar. Şunu ifade ediyoruz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrasında daha da pekişerek yoluna devam edecektir. Ana vatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk davasının meşru hak ve çıkarlarını korumak için her zaman mücadelesini verecek. Bunun içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması da tabii ki dahildir.

DÜNAYA YAPAY ZEKA UYARISI

ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrasında daha da pekişerek yoluna devam edecektir. Ana vatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin ve Kıbrıs Türk davasının meşru hak ve çıkarlarını korumak için her zamende mücadelesini verecek. Bunun içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin güvenliğinin sağlanması da tabii ki dahildir. Bu son aylarda çok yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma var. Bu tartışma bu hafta daha da yoğunlaştı. O da yapay zeka konusundaki yapay zeka kurumlarının liderlerinin yaptığı açıklamalar. Buralarda çalışan mühendislerin yaptığı açıklamalar. Burada kötü amaçlı faaliyetler denilebilecek yapay zeka unsurlarının kendi arasında örgütlenerek hatta onları yönetenlerden bağımsız olarak bir takım yapay zeka ajanları üreterek çeşitli faaliyetler içerisine girdiği, biyolojik silah üretmekten pek çok çıktığa kadar insanlığı tehdit eden bir yere doğru hızla gittiğine dair çok sayıda uyarı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları, belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar, bütün bir insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O sebeple de gerek siyasilerden, batıdaki siyasilerden gerekse bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Nitekim Gazze'de yapay zekanın kitlesel katliamda kullanıldığına dair pek çok haber çıkmıştı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Ömer Çelik toplantıda TGRT Haber'den Merve Şahin Poyraz'ın ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de vatandaşlara seslenirken yaptığı önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımızda inancımı yeniliyorum açıklaması erken seçim sinyali mi?'' sorusuna şöyle cevap verdi:

Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir.