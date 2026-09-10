Okan Buruk çılgına dönmüştü! Norveçli hakem Galatasaray'dan nasibini aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların tepkisinin odağında maçın Norveçli hakemi Espen Eskas yer aldı. Saha içerisindeki bazı kararlarına Galatasaray cephesinin sert tepki gösterdiği Eskas, teknik direktör Okan Buruk'u da çileden çıkardı.

GALATASARAY UEFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Sporting karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların özellikle kırmızı kart beklediği pozisyon ve Sporting lehine verilen penaltı kararına itiraz ettiği belirtildi.

OKAN BURUK HAKEME ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimin onlarla hiçbir ilgisi yok, sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok. Ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var.”

“VAR HAKEMİ HERHALDE STATTA DEĞİLDİ”

Buruk, VAR hakemine yönelik de tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var.”