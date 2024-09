No matter where you take the damage, it's profitable

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi kısaca tanıyalım.

19 Kasım 1954 yılında dünyaya geldi.

Mısırlı asker, siyasetçi ve Mısır'ın devlet başkanıdır.

Sisi, 1977'de uzmanlık alanı tanksavar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı.

2008'de Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu.

Sisi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin en genç üyesiydi.

12 Ağustos 2012'de Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı.

Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi.

Sisi, 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi ve seçimlerde başkanlığa aday olabilmek için istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı Sisi 04.09.2024 Çarşamba günü ülkemize geldi. Yaptığı ilk açıklamada, "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" dedi.

2013’te darbeyle iktidarı ele geçiren Sisi’nin ilk Türkiye ziyareti, Ankara-Kahire ilişkilerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

Aynı zamanda 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

Mısır'dan cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye son ziyaret, 2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından gerçekleştirilmişti.

Sisi’ye, Beştepe'de resmi karşılama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşme sonrası iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmenin ardından savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kahire ziyaretinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği açıklandı.

Sayın Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile düzenlediği ortak basın açıklamasında; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği kapsamında Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ve Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

Görüşmede masadaki önemli konular arasında Libya, Doğu Akdeniz ve Gazze üzerinden bölgesel gerilim olması beklentisi.

Türkiye ve Mısır, ilişkilerde normalleşme dönemiyle beraber dış politikada son dönemde örtüşen politikalar izlemeye başladı.

Türkiye ve Mısır, Libya'da devam eden iç savaşta uzun yıllardır karşıt tarafları destekliyor.

Türkiye’nin Libya’daki askeri varlığının sürüp sürmeyeceği bir diğer anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, şubat ayında gerçekleştirdiği Malta ziyaretinde, Türkiye'nin Libya'da "yapıcı bir rol oynama istediğini" belirterek, Bingazi'deki Başkonsolosluğun "yakın zamanda" yeniden açılacağı mesajını vermişti.

İsrail’in Filistin’i işgali devam ederken, Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların artırılmasına yönelik çabalarda masaya yatırıldı.

Sudan'daki çatışmaların çözümü için Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları ve insani yardım sağlama konusundaki iş birlikleri de görüşüldü.

İkili ilişkilerde normalleşme süreci

Mısır'daki Muhammed Mursi iktidarı, Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe ile devrilmesinin ardından Ankara-Kahire hattında ilişkiler kopma noktasına geldi.

Müslüman Kardeşler (İhvan) ile yakın ilişki içinde olan Türkiye, darbeye en sert tepki veren ülkelerden biri oldu.

Kasım 2013'te Mısır'ın Türkiye Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi olarak ilan etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler uzun yıllar onarılamayacak şekilde kopmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Darbeci Sisi" söylemi ve Mısır'daki darbe karşıtlarının simgesi olan "Rabia" işaretini kullanması, Türkiye'nin iç ve dış politikasının ana konusu haline gelmişti.

2020 Ağustos ayı itibarıyla iki ülke arasında normalleşme süreci başladı.

Süreç, Ağustos 2020'de Yunanistan'la Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması oldu.

İmzalan anlaşmada, tarafların Türkiye'nin belirlediği kıta sahanlığının güney sınırını kabul ediyor olması Ankara tarafından memnuniyetle karşılandı.

2021'de ilki Kahire’de, ikincisi Ankara’da olmak üzere iki tur siyasi istişare gerçekleştirilmesi,

2022'de Katar'da Dünya Kupası açılış töreninde Erdoğan ve Sisi'nin bir araya gelmesi,

6 Şubat 2023'te 11 ilimizde yaşanan “asrın felaketinde” depremde Kahire yönetiminin Türkiye’ye insani yardım gönderen ülkeler arasında yer alması,

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin deprem bölgesini ziyareti, normalleşme sürecini hızlandıran adımlardı.

4 Temmuz 2023’te yapılan ortak açıklamayla,

Diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine yükseltilmesine karar verildi ve karşılıklı Büyükelçiler atandı.

Bugün de

Mısır lideri Sisi, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.

Sisi, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." ifadesini kullandı.

"Yakın zaman içerisinde Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sisi, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu ziyaret, görüşmeler ve iki ülke arasında karşılıklı yapılan anlaşmalar için söylenecek söz

