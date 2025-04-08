Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor diyebilir miyiz?

Yaşanan süreç sonunda Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olumsuz karar çıkarsa CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı için kolları sıvar mı?

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda etkili bir siyasi iletişim stratejisi geliştirilir mi?

Özgür Özel’in şansının yaver gitmesi, CHP’deki gelişmeler Özgür Özel’e siyasi güç katar mı?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sürecini beklentinin üstünde yönetince daha bir özgüvenli adım atmaya başlaması mı?

Ekrem İmamoğlu;

Şimdi cezaevinde,

Diploması iptal edildi,

Yargılandığı davalar var,

Cumhurbaşkanı adaylığı mümkün görülmüyor.

Bir de Ekrem Bey ve Dilek Hanım hakkında konuşulan ailevi sorunlar gündemde sıcak tutuluyorken…

Bir siyasetçinin siyasette yaptığı tüm yanlışlar konuşulabilir, eleştirilebilir fakat aile içi ilişkilerin gündem yapılması ve bu gündeminde kadın üzerinden yapılmasını asla tasvip etmiyorum.

Siyasette; anne, eş, kız çocukları ve kadınlar magazin malzemesi yapılmamalıdır.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu yerine aday gösterebileceği isim ya da isimler kim, kimler?

Mansur Yavaş’ın CHP içinde genelde bir karşılığı yok, lokalde Ankara’da etkin bir isim.

O halde elde var Özgür Özel…

Selahattin Demirtaş modeli eşi Başak Demirtaş’ın aday gösterilmesi yöntemi Dilek İmamoğlu için karşılık bulmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan adayı olmayacağını ifade etti.

CHP’yi parti içi çekişmelere çekmemek için bu kararı aldığını açıklayan Kılıçdaroğlu partisine olan sorumluluk duygusunu da ortaya koydu.

Hatta Kılıçdaroğlu “Aday olmama kararımın nedeni, ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri de değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım” dedi.

Haklıda.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Siyasi olarak eleştirilebilir.

Yöneticiliği sorgulanabilir.

Fakat şüpheli ya da şaibeli bir işi olmamıştır.

O nedenle kendi mahallesindeki Erol Mütercimler, Kılıçdaroğlu’na, “Aday olursan sokakta yüzüne tükürürler” diye seslenirken,

Gazeteci Yalçın Doğan “Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım” derken haksız bir söylem ve nefretle hareket etmelerinde kendilerinin Kılıçdaroğlu tarafından maaşa bağlanmamış olmasının etkisi mi var yoksa başarısızlığın faturasını kesme isteğimi olduğu ben de muallaklakta.

Peki ya sizde…