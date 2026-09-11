Netanyahu’nun partisi anketlerde Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyede

Ankete göre, 50 milletvekili çıkarması öngörülen Netanyahu bloku, hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğunun gerisinde kalıyor.

Likud'un milletvekili sayısının 19'a gerilemesi ise partinin Mayıs 2025'ten bu yana kaydettiği en düşük seviyeye işaret ediyor.

Son ankete göre, muhalefet partilerinin oluşturduğu blok, 58 milletvekiline ulaşırken Arap partileri toplam 12 milletvekili elde etti.

Ankette küçük partilerin oy dağılımında da değişiklik yaşandığı görüldü. Önceki anketlerde yedek askerler ve ekonomi odaklı partiler öne çıkarken, bu kez "Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesini" parti sloganı haline getiren "İsrail Halkı" seçim barajını aştı.

Ekonomi odaklı programlarıyla seçmene seslenen Hendel ve Zelekha partileri ise barajın altında kaldı.

Ankete göre "İsrail Halkı"nın 4 vekil çıkarmasıyla beraber Netanyahu’nun partisinin vekil sayısı düşse de blokun vekil sayısı toplamda 3 vekil artmış oldu.

Aday listelerinin kapanmasının ardından kararsız seçmenlerin oranı da yüzde 11'den yüzde 7,5'e düştü.

"Bugün İsrail seçimleri yapılsaydı hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre Yashar 25, Likud 19, Birlikte 14, Demokratlar 10, İsrail Evimiz 9, Yahudi Gücü 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Şas 7, Arap Ortak Listesi 7, Raam 5, Dini Siyonizm-Kimlik 5 ve İsrail Halkı 4 milletvekili çıkarıyor.

Eisenkot, Netanyahu'nun önünde

Ankette, Eisenkot'un başbakanlık yarışında Netanyahu karşısındaki üstünlüğünü de koruması dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 50'si Eisenkot'u başbakanlık için daha uygun isim olarak görürken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Eski Başbakan Naftali Bennett de başbakanlık yarışında Netanyahu'nun önünde yer aldı. Katılımcıların yüzde 45'i Bennett'i tercih ederken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 40 oldu.

Ankete göre katılımcıların yüzde 79'u, seçimlerde oy verdikleri parti ülke yönetiminin parçası olmasa dahi İsrail'de kalacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 9'u ise oy verdiği parti iktidar koalisyonunda yer almazsa İsrail'den ayrılmayı düşündüğünü ifade etti.