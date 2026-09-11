Net Global halka arzında talep toplama tamamlandı! NETGL sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzında talep toplama süreci sona ererken yatırımcıların gözü sonuçlara çevrildi. “Net Global halka arz sonuçları açıklandı mı?”, “NETGL kaç lot verdi?”, “Kişi başına kaç lot düşecek?” ve “NETGL ne zaman borsada işlem görecek?” gibi sorular araştırılıyor. Şirketin payları 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde 25,52 TL sabit fiyatla talep topladı. Peki kesin dağıtım sonucu ve işlem tarihi ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

NET GLOBAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül 2026 akşamı itibarıyla Net Global halka arzının kesin dağıtım sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Talep toplama işlemleri bugün sona erdi. Bundan sonraki aşamada toplam yatırımcı sayısı, hangi yatırımcı grubuna kaç lot dağıtıldığı ve kişi başına düşen pay miktarı halka arz sonuç duyurusuyla netleşecek.

NET GLOBAL HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Kesin lot dağılımı henüz belli olmadı. Halka arzda toplam 87,5 milyon lot satışa sunuldu. Bunun 35 milyon lotluk yüzde 40’lık bölümü yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle ayrıldı. Dolayısıyla kişi başına düşecek lot sayısını bireysel yatırımcı katılımı belirleyecek.

NETGL KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VEREBİLİR?

35 milyon lotluk bireysel tahsis üzerinden yapılan teorik hesaplamada 250 bin yatırımcı katılırsa yaklaşık 140 lot, 350 bin yatırımcıda 100 lot, 500 bin yatırımcıda 70 lot ve 700 bin yatırımcıda yaklaşık 50 lot düşebilir. Bunlar yalnızca tahmini hesaplamalar; kesin rakam halka arz sonuçları açıklandığında belli olacak.

NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar payları halka arzda 25,52 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Toplam 87,5 milyon lot üzerinden halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL olarak hesaplandı. Şirketin halka açıklık oranı ise halka arz sonrasında yüzde 28 olacak.

NETGL NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

NETGL paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. İşlem tarihi, halka arz sonuçlarının tamamlanması ve Borsa İstanbul’un duyurusunun ardından kesinleşecek. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan tarihler resmi açıklama gelmeden kesin kabul edilmemeli.

NET GLOBAL HALKA ARZDA KAÇ LOT SATILDI?

Halka arz kapsamında 62,5 milyon lot sermaye artırımı, 25 milyon lot ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 87,5 milyon lot yatırımcılara sunuldu. Yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 40, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 35, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 25 tahsisat ayrıldı.

NET GLOBAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz dokümanlarında Net Global paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu bilgisi yer alıyor. NETGL koduyla işlem görecek şirket, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da yer alacak.